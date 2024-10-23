Переход на зимнее время: 4 привычки, которые помогут с легкостью это пережить

Адаптация к новому расписанию пройдет легко

В конце октября 2024 года в Украине в последний раз произойдет перевод часов. С этого момента страна переходит на постоянное зимнее время.

Для многих перевод часов — это сильное потрясение для биологического ритма: организм вынужден адаптироваться к новому расписанию. Чтобы плавно адаптироваться к переходу на зимнее время и минимизировать его влияние, следует заранее подготовиться. Полезными советами, которые помогут сделать этот процесс менее стрессовым, поделилось издание cnet.

Как подготовиться к переходу на зимнее время

1. Проводите больше времени на солнце

С окончанием летнего времени дни становятся короче, и закаты приходят раньше. Уже после работы вас могут встречать сумерки или даже темнота. Чтобы восполнить нехватку солнечного света, старайтесь почаще бывать на улице утром или в обед. Пусть это станет вашей новой привычкой: небольшие прогулки или хотя бы несколько минут на свежем воздухе утром помогут вам легче переносить укороченные световые дни.

2. Соблюдайте регулярный режим сна

Чтобы организм быстрее адаптировался к новому времени, важно придерживаться постоянного графика сна. Ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже по выходным. Постепенно тело привыкнет к стабильному распорядку, и вы будете засыпать и просыпаться без ощущения усталости и стресса.

3. Используйте маску для сна

В темное время года просыпаться по утрам становится сложнее из-за более позднего восхода солнца. Если вы хотите вставать в свое время, не зависимо от того, светло или темно за окном, попробуйте использовать маску для сна. Она поможет избежать влияния внешних источников света и поддержит комфортный режим сна.

4. Переведите часы заранее

Чтобы не столкнуться с путаницей и опозданиями в день перевода времени, настройте часы накануне вечером. Это поможет вашему организму начать адаптироваться заранее, без резких нарушений привычного распорядка. Ваши внутренние часы начнут перестраиваться постепенно, что сделает процесс более мягким и комфортным.

О том, как перевести часы в телефоне и ноутбуке, мы рассказывали ранее.