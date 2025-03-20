Российская элита избавится от Путина? Пять чувствительных сфер экономики РФ, куда должны ударить санкции Трампа

Надо иметь политическую волю, чтобы остановить российскую военную машину

Когда президент США Дональд Трамп поймет, что не должно быть никаких иллюзий по поводу "миролюбия" Владимира Путина, Соединенные Штаты могут включить большой объем санкций против России. Они коснутся целых секторов российской экономики.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко. Он объяснил, о каких "санкциях из ада" может идти речь.

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По его словам, в первую очередь речь идет о серьезных санкциях против российского сектора энергетики.

— Это абсолютно неисчерпаемый потенциал в этой сфере. Санкции против финасового и банковского секторов российской экономики. Тут тоже неисчерпаемый потенциал. Правда, раньше американцы неохотно шли на такие санкции. Они говорили, что это может навредить мировой и европейской экономике и экономическим интересам самих США, — напомнил глава комитета.

Следующими он назвал санкции против нефтегазового сектора РФ.

— Россия может вести войну против Украины потому, что продает газ и нефть. Как можно остановить российскую военную машину, российскую экономику? Повлиять на цены на газ и нефть на мировых рынках. Американцы это могут сделать, но по экономическим соображениям раньше этого не делали, — говорит нардеп.

Давление на "теневой" флот, используемый РФ для обхода санкций, станет очень мощным ударом по российской экономической состоятельности, если удастся по сути решить этот вопрос, добавляет украинский политик. А т.н. "вторичные санкции" будут направлены против компаний и стран, помогающих России обходить первоначальные санкции.

— Конфискация российских суверенных активов в Европе и других демократических странах. Конфискация имущества и денег российских олигархов. Это также весомый удар по российской элите. Такой удар может заставить российскую элиту наконец-то избавиться от Путина. То есть, потенциал для таких санкций есть. Надо только иметь соответствующую политическую волю, — подытожил Александр Мережко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", на чьей стороне стоит Дональд Трамп.