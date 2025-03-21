До конца марта погода резко изменится: где и чего ожидать украинцам (карта)

В этом месяце будут два дня, когда погода значительно испортится

В Украине одновременно с потеплением, которое наступит уже в конце марта, придут дожди и накроют всю страну. Всего ожидается два таких дождливых дня. При этом, в некоторых областях пройдет и мокрый снег.

Соответствующий прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отметили, что осадки ожидаются 24 и 25 марта.

При этом температура воздуха начиная с 20 марта с каждым днем начнет постепенно повышаться, как в дневное, так и в ночное время.

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Так, в понедельник, 24 марта, мокрый снег с дождем стоит ожидать в Киеве, Сумах, Чернигове, Полтаве, Умани, Луцке, Ровном, а также Харькове. В остальной части Украины будет дождь. Температура воздуха в этот день будет следующей:

В центральной части — до +10.. +11 градусов днем и до +3 ночью.

В западных областях — до +12.. +14 градусов днем и до +6.. +8 градусов ночью.

На юге — днем до +11.. +12 градусов, а ночью — до +5.

В северных областях — в дневное время будет до +11, а ночью температура упадет до 0.. +3 градусов.

В восточной части страны — днем ожидается до +10..+12 градусов, а ночью — до +3.. +4 градусов.

25 марта снова ожидается дождь, но уже без мокрого снега. В этот день дождливая погода окутает всю страну. Температура будет следующей:

В центральной части — до +12.. +15 градусов днем и до +5 ночью.

В западных областях — до +15.. +17 градусов днем и до +6.. +8 градусов ночью.

На юге — днем до +14.. +16 градусов, а ночью — до +5.

В северных областях — в дневное время будет до +11, а ночью температура упадет до +4.. +5 градусов.

В восточной части страны — днем ожидается до +11 градусов, а ночью — до 0.. +2 градусов.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.