В Ровно произошел теракт. В результате взрыва авто есть пострадавшие (видео)

Взорвался автомобиль такси

В Ровно произошел взрыв автомобиля. В результате инцидента есть пострадавшие, один из мужчин в критическом состоянии.

По предварительной информации, полиция рассматривает случай как теракт. Об этом сообщила Национальная полиция в соцсетях. "Предварительно установлено, что вблизи одного из ТРЦ города взорвалось самодельное взрывное устройство (СИН), которое перевозилось в автомобиле. Взрыв в авто произошел сегодня, 20 марта, около 13:40 на улице Киевской. В результате взрыва пострадали водитель и пассажир — их госпитализировали. Взрывотехники полиции обследовали территорию".

Издание ITV сообщает, что взрыв произошел после обеда возле одного из торговых центров областного центра. Когда пожарные прибыли и начали тушить автомобиль, произошел еще один взрыв. В 14:05 пожар был полностью ликвидирован, сообщили в ГСЧС.

Пока неизвестно, кто и почему перевозил самодельное взрывное устройство в автомобиле. По сообщениям очевидцев, взорвался автомобиль такси.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в одном из областных центров Украины готовили теракт. Взрыв должен произойти у здания полиции.