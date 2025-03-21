Список объектов в Украине, по которым не должна бить Россия: Вениславский объяснил, почему это нужно

Украине важно обезопасить от атак инфраструктуру и энергетику, которые россияне регулярно терроризируют в течение двух лет

Украина формирует список объектов инфраструктуры, по которым Россия не должна будет бить в случае заключения договоренности о 30-дневном "энергетическом перемирии", поскольку это нужно для контроля соблюдения прекращения огня. Передача россиянам такого списка не несет угрозы национальной безопасности, так как Россия знает о существовании и расположении всех таких объектов.

Об этом рассказал депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Суспільному". По его словам, если обе стороны не составят соответствующие списки, будет трудно понять, нарушен ли режим перемирия.

"Наши инфраструктурные объекты точно не являются тайной для России, равно как и их объекты не являются тайной для нас", – сказал он.

Вениславский добавил, что секретные объекты будут храниться в секрете. Украине важно обезопасить от атак инфраструктуру и энергетику, которые россияне регулярно терроризируют в течение двух лет. В целом, вопрос создания таких списков возник, поскольку президент США Дональд Трамп и житель Кремля Владимир Путин по-разному трактуют договоренность о перемирии. Кремль настаивает на запрещении ударов только по энергетическим объектам, Белый дом требует от россиян не трогать какую-либо инфраструктуру – энергетику, транспорт, газоснабжение и даже объекты здравоохранения.

"Ваши вопросы являются следствием двоякого понимания договоренности, которая была достигнута между Путиным и Трампом. Если посмотреть российские и американские заявления, то россияне обращают внимание только на объекты энергетического направления, а Трамп в своих заявлениях и сообщениях говорит, что речь шла в целом об инфраструктурных объектах, то есть транспортной, газовой, энергетической инфраструктуре, также здравоохранении… Если этого (список) не сделать, Россия может заявить, что какие-то объекты просто не входили в перечень, и поэтому их можно было атаковать", – резюмировал нардеп.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Но только при условии, что Россия тоже перестанет бить по украинской энергетике. Разговор состоялся через день после того, как Путин в разговоре с Трампом выразил готовность ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, но не согласился на полное прекращение огня.

Как известно, 18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, во время которого было одобрено прекращение ударов дальнобойным оружием по объектам энергетической инфраструктуры. Сразу после этого россияне начали масштабную атаку по Украине с использованием около 150 дронов.