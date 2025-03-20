Сбежавший нардеп Дмитрук назвал дату "конца мобилизации". В Раде ответили

Военное положение и мобилизация были ранее продлены до 8 мая

Народный депутат Артем Дмитрук, прославившийся своим скандальный и незаконным побегом из Украины, сделал заявление насчет отмены военного положения и мобилизации в Украине. Он даже заявил, когда конкретно это якобы произойдет. Однако его слова уже опровергли.

Так, 20 марта в Telegram-канале Дмитрука был опубликован пост, в котором тот сообщает о якобы скорой отмене военного положения и мобилизации.

"Военное положение и мобилизация в Украине до 9 мая 2025 года. Процедура продления — это голосование в Верховной Раде, после — подпись президента. 9 мая ВП и мобилизация продлена не будет!!!", — заявляет Дмитрук.

Далее он пишет, что якобы и ТЦК получили соответствующие разъяснения к 9 мая.

"В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет СТОП!", — говорится в его сообщении.

В свою очередь "Телеграф" решил узнать, что на самом деле думают об этом украинские нардепы.

Что говорят депутаты

Депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на соответствующий вопрос "Телеграфа" по данной ситуации ответил коротко: "Ерунда".

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский сообщил "Телеграфу", что никаких предпосылок для отмены военного положения и мобилизации нет.

"Ничего о таком не знаю. Мы не знаем, как ведутся переговоры, какое сейчас состояние договоренностей. Это все настолько относительно… Боевые действия идут. Предпосылок никаких для этого нет. Будет какой-то результат, хотя бы что-то, будем тогда думать и что-то говорить. Пока информация отсутствует. Готовимся к защите страны, работаем на обороноспособность, улучшение состояния нашего вооружения, чтобы мобилизация была, ребята подготовлены. Нет команды, чтобы все это немного притормозить", — пояснил собеседник.

В то же время народный депутат, член комитета (фракция "Европейская солидарность") Ирина Фриз в комментарии "Телеграфу" ответила, что на данный момент срок военного положения и мобилизации привязан до 8 мая. То есть, 8 мая президент Зеленский либо вносит соответствующие законодательные инициативы по продолжению (как это уже делалось неоднократно), либо вносит представление об их прекращении.

"Если в результате квазипереговорного процесса, в котором координатором выступают США, будет также идти речь о приостановлении действия военного положения, как следствие того, что будет достигнута договоренность о всеобъемлющем прекращении огня, то эта инициатива может идти от Зеленского и ее может поддержать ВР", — сказала Фриз.

По ее мнению, до того времени любые преждевременные попытки поднять этот вопрос — это лишь попытка "подсветить" или собственные желания или какую-то инсайдерскую информацию, еще не имеющую официального подтверждения.

"До 8 мая у нас продолжается действие военного положения и мобилизации. Что будет после – будем смотреть на результаты переговоров и определяться с учетом решений, которые будет принимать президент Зеленский", — подытожила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится.