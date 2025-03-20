Станет ли соглашение об ископаемых гарантией безопасности Украины. В Раде объяснили нюансы

Документ должен пройти долгий путь, говорит председатель комитета

Ожидаемое соглашение о ископаемых может стать своеобразной экономической гарантией безопасности Украины со стороны США. Потому что американцы в большей степени склонны защищать те страны, где они имеют экономические интересы.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко. Он объяснил, почему украинская дипломатия заинтересовала президента США Дональда Трампа нашими стратегическими ресурсами.

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Политик говорит, что было бы гораздо хуже, если бы Трамп вообще не был заинтересован в Украине. Он — бизнесмен, поэтому нужно учитывать его специфическое мировоззрение. Но тут имеются практические вопросы.

— Во-первых, у нас есть только международное соглашение, которое не является международным договором. Оно еще не подписано. И оно достаточно абстрактно, общее. Речь идет о том, что стороны будут вести дальнейшие переговоры о заключении полноценного международного договора со всеми деталями, — пояснил глава парламентского комитета.

По его словам, недостаточно даже заключить международный договор. Его реализация заключается в имплементации в национальном законодательстве. Очевидно, что нужно будет принимать соответствующее законодательство, а это очень долгий путь.

— Во-вторых, начать добывать украинские стратегические ресурсы американские компании смогут только после войны. Поэтому говорить, что это надежная стопроцентная гарантия безопасности, я бы не решился. Это определенная гарантия безопасности, но она не столь мощная, как членство в НАТО. Это хорошо, но этого недостаточно, — добавил Александр Мережко.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" пять сфер российской экономики, санкции против которых будут очень чувствительны для Путина.