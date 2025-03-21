Макрон анонсировал новый саммит по вопросу миротворческих сил с участием Украины: когда он состоится

Макрон анонсировал саммит, выступая перед прессой после заседания Европейского совета в Брюсселе 20 марта

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал следующий саммит "Коалиции желающих", который пройдет в Париже 27 марта. В саммите примут участие не только представители стран-участниц коалиции, но и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Макрона. Макрон анонсировал саммит, выступая перед прессой после заседания Европейского совета в Брюсселе 20 марта.

Он отметил, что саммит состоится не в Лондоне, где проходили первые заседания, а в Париже. Кроме участников коалиции, на саммит был приглашен президент Украины Зеленский. Другие подробности Макрон пока не раскрыл.

Отметим, что второй саммит "Коалиции желающих" прошел в Лондоне 15 марта под руководством премьер-министра Британии Кира Стармера. На саммите собрали лидеров стран НАТО и Содружества, готовых придать силы, чтобы сформировать и отправить в Украину миротворческий корпус.

При этом известно, что западные союзники начали активные переговоры по созданию детальных военных планов для англо-французских миротворческих сил, которые должны обеспечить подготовку возможного перемирия в Украине. Согласно одному из планов, британские и французские военные силы будут дислоцированы в ключевых городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется расположение патрульных кораблей и минных тральщиков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина заинтересована в прекращении огня и готова пойти на предложения США. При этом она не признает территориальные уступки и поддерживает размещение миротворцев на своей территории.