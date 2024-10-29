Рада приняла решение о НМТ для школьников. Каким оно будет в 2025 году

Депутаты приняли законопроект о проведении НМТ в 2025 году

Верховная Рада Украины приняла законопроект о проведении вступительной кампании 2025 года — вместо государственной итоговой аттестации (Державна підсумкова атестація, ДПА — Укр.) будет проведен национальный мультипредментый тест (НМТ — Ред.).

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. В следующем году школьники будут сдавать четыре предмета. Из них три (украинский язык, история Украины и математика — Ред.) будут обязательными, а один будет на выбор.

Речь идет о таких предметах, как "Иностранный язык", "Биология", "География", "Физика", "Химия", "Украинская литература".

"За" соответствующие изменения проголосовали 258 народных депутатов. Государственная итоговая аттестация в 2025 году проводиться не будет.

В то же время коллега Гончаренко по парламенту, народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк написал в Telegram, что государственную итоговую аттестацию не будут проводить в 4, 9 и 11 классах. Он также добавил, что не голосовал за данное решение.

Соответствующий законопроект под номером 12053 доступен на сайте Верховной Рады Украины.

Ранее "Телеграф" писал также о том, что Рада добавила новые обязательные предметы в ГИА, когда их будут составлять.