Получить водительские права будет сложнее? Какие изменения появились в сдаче экзамена

Экзаменатор не сможет "повлиять" на результат экзамена

В Украине усложняют процедуру сдачи экзаменов для получения водительских прав. Министерство внутренних дел ввело новые правила, направленные на борьбу с коррупцией и повышение прозрачности процесса

В частности, внедрена обязательная видео- и аудиофиксация как теоретической, так и практической частей экзамена. По данным портала Wheel-news, новшества уже действуют в нескольких областях страны.

Теоретическая часть экзамена теперь фиксируется четырьмя видеокамерами и микрофоном. Такая система исключает возможность скрытых действий и делает невозможными любые попытки мошенничества.

Для практической части экзамена на категорию "В" (легковой транспорт) установлена система видеофиксации на 360 градусов. Она фиксирует действия рук и ног, как кандидата, так и экзаменатора.

В салоне автомобиля во время практического экзамена ведется аудиозапись разговоров. Все видео- и аудиоматериалы автоматически загружаются на сервер. Это исключает возможность вмешательства экзаменатора в результаты экзамена.

Новая система уже работает в Киевской, Львовской, Винницкой и Одесской областях. МВД планирует постепенно внедрить ее по всей стране.

Реформа также подразумевает другие изменения. Отменены ограничения на количество попыток сдачи практического экзамена. Кроме того, теперь разрешено самостоятельное изучение теоретической части.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как вернуть водительские права, если их забрали за пьяное вождение. В некоторых случаях нужно будет снова учиться в автошколе.