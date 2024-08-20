Бились, ссорились и довели девушку до истерики: почему в Киеве безумные очереди на сдачу экзамена на права (видео)

В очередях нередко случаются ссоры и драки

Несмотря на цифровизацию услуг, электронную очередь и другие нововведения, призваны сделать процедуру получения водительского удостоверения более легкой и проще, в Украине иногда и дальше есть безумные очереди. Иногда они сопровождаются конфликтами, скандалами и драками. А недавно одну из девушек и вообще довели до истерики.

Об этом в видео рассказала жительница столицы, которая обратилась в сервисный центр № 8049 по улице П. Усенко, 8. По ее словам, там еще в 07:45 в очереди на получение талона для сдачи практического экзамена по вождению находилось примерно 105 человек. "Если вы когда-нибудь не видели, как выглядит очередь из 105 человек, вот. Вот это все по талончикам на практический экзамен по вождению в МРЭО. Без 15-ти восьмого, Усенко 8", — говорит девушка.

Кстати, она отмечает, что, по словам очевидцев, сегодня еще все спокойно. Раньше люди и ссорились, и сражались, а у одной девушки вообще произошла истерика, потому что порвали список, который формировался с 7 утра прошедшего дня.

В чем причина таких безумных очередей

"Телеграф" решил выяснить, с чем связаны такие очереди и в чем вообще заключается проблема. Наши журналисты пообщались с представительницей сервисного центра № 8049, которая в комментарии по телефону подтвердила, что проблема действительно существует. По их мнению, она вызвана тем, что людям действительно не нужно занимать живую очередь за талонами. Ведь 70% талончиков сейчас берут онлайн и для этого стоять в очереди не нужно. Особо занимать очередь не стоит еще до начала рабочего дня.

Следует следить за наличием талонов онлайн. А если человек не появляется на экзамен, его место освобождается — информация об этом публикуется на табло в Сервисном центре и онлайн. Поэтому "выхватить" талон можно и в обед. Такие ситуации, уверяют, случаются часто. В таком случае безумные очереди вызваны лишь непониманием будущих водителей, как работает система, уверены в Сервисном центре.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что талончик в некоторых сервисных центрах МВД на сдачу экзаменов получить практически нереально. Люди с 5 утра занимают очередь, чтобы взять талон в терминале, нарушая комендантский час.