Рада ухвалила рішення про НМТ для школярів. Яким воно буде у 2025 році

Депутати ухвалили законопроект про проведення НМТ у 2025 році

Верховна Рада України ухвалила законопроект про проведення вступної кампанії 2025 року – замість державної підсумкової атестації (Державна підсумкова атестація, ДПА) буде проведено національний мультипредментний тест (НМТ – Ред.).

Про це повідомив у Telegram народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Наступного року школярі складатимуть чотири предмети. Із них три (українська мова, історія України та математика — Ред.) будуть обов’язковими, а одна буде на вибір.

Йдеться про такі предмети, як "Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література".

"За" відповідні зміни проголосувало 258 народних депутатів. Державна підсумкова атестація у 2025 році не проводитиметься.

Водночас колега Гончаренка по парламенту, народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк написав у Telegram, що державну підсумкову атестацію не проводитимуть у 4, 9 та 11 класах. Він також додав, що не голосував за це рішення.

Відповідний законопроект за номером 12053 доступний на сайті Верховної Ради України.

Раніше "Телеграф" писав також про те, що Рада додала нові обов’язкові предмети до ДПА, коли їх становитимуть.