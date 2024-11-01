"Закрыл раунд" возвращается на 5-й сезон: Новые эпизоды уже на канале

Подкаст "Закрыл раунд" Антона Полескова и Ильи Кабачинского о технологических феноменах и людях, которые их создают, стартовал 5-й сезон. Уже по традиции партнер подкаста — IT-компания FAVBET Tech.

Подкаст будет выходить дважды в неделю. Один выпуск с гостем и один — об украинских или иностранных tech-компаниях, людях или событиях.

В этом сезоне авторы много будут говорить и о том, как технологии меняют традиционные бизнесы и как традиционные бизнесы приходят в мир технологий.

Гость первого эпизода — Влада Зацаринная, CEO сообщества разработчиков DOU.

"Влада уже много лет развивает главную площадку для украинского tech-сообщества — DOU. Это мощное комьюнити, и одновременно — большой бизнес. И обо всем этом мы давно хотели с ней поговорить", — рассказывает ведущий подкаста Илья Кабачинский.

В новом эпизоде ведущие поговорили с Владой об аудитории DOU, заработках и каналах доходов, диверсификации этих каналов и вообще обо всем, что касается именно бизнесовой части проекта.

Як DOU робить бізнес на спільноті програмістів – Влада Зацаринна, CEO DOU

"Венчурные инвесторы выделяют стартапы, вокруг которых собрано лояльное сообщество. Это — защитный механизм, конкурентное преимущество, которое не скопируешь. У DOU уже есть группа лояльной аудитории, теперь интересно увидеть, какой бизнес вокруг нее получится построить у команды", — добавляет ведущий Антон Полесков.

Также Влада рассказала о конкурентах, рынке и дальнейших возможностях для развития. Речь шла и о дальнейшем развитии tech-сообщества, что с момента основания является главной миссией DOU.

Второй эпизод посвятили OpenAI и одному из двух СЕО компании Сэму Альтману, который превратил OpenAI в сугубо коммерческий проект и уже успел привлечь крупнейший раунд инвестиций в истории компании размером в $6,6 млрд.

В ходе выпуска Илья и Антон разбирались, что произошло с оригинальной идеей OpenAI, почему от Альтмана ушли все партнеры и угрожает ли это изменение обычным пользователям.

Як Сем Альтман всіх обдурив і зробив OpenAI комерційною компанією