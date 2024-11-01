Вопрос не только в коррупции. Что будет в Украине вместо МСЭК

Через два месяца комиссий не будет. Но станет ли новая структура лучше — непонятно

Президент Украины Владимир Зеленский решил распустить все МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии). До конца 2024 года будут ликвидированы все комиссии по стране.

Радикальный шаг спровоцирован громкими скандалами с коррупцией и выявлением прокуроров-инвалидов с гигантскими пенсиями. Но является ли этот подход взвешенным, не повредит ли лицам с инвалидностью, готовы ли все медучреждения через 2 месяца взять на себя функции МСЭК? "Телеграф" решил разобраться.

МСЭК отменяются. Хронология

22 октября Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Был принят ряд решений, в том числе роспуск всех МСЭК в короткий срок — до 1 января 2025 года.

Через три дня, 25 октября, появился план ликвидации МСЭК от Правительства, однако опубликовали его еще позже.

Парламент 29 октября голосует за реформы в МСЭК

До этого в Минздраве планировали провести реформу. Но так резко, к моменту решения СНБО прогресс в реформировании достиг лишь стадии проекта закона, который проходил общественные обсуждения. То есть изменения планировались, но не "с плеча".

Еще через несколько дней, 29 октября, за проект закона оперативно проголосовала Верховная Рада.

Что такое МСЭК

МСЭК – это специальное учреждение Министерства здравоохранения. Оно определяет группу инвалидности, степень потери трудоспособности и выдает удостоверение. Сейчас, чтобы попасть на прием в МСЭК, человеку нужно изрядно заморочиться и обойти разные бюджетные учреждения:

обратиться к своему семейному врачу,

в течение пяти дней сдать анализы и пройти всех профильных врачей;

каждый из врачей ставит свою запись в медицинской карточке пациента, а также в форме 088/о — "Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК)".

далее эту бумажку рассматривает и подписывает врачебно-консультативная комиссия (ВКК) и только после этого человека направляют на медико-социальную экспертизу в МСЭК.

Эту экспертизу следует пройти в течении пяти рабочих дней с момента получения заключения ВКК. Заключение МСЭК получите тоже через пять дней после того, как у них побываете.

Сущность реформы МСЭК

Основные моменты:

вместо МСЭК будет новый процесс – оценка повседневного функционирования человека;

медико-социальная экспертиза будет проводиться в кластерных и сверхкластерных больницах,

и больницах, семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения ВКК;

введение электронного направления для прохождения экспертизы;

при принятии решений обязательно использование е-системы ЕСЗО;

будет создан отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который будет использоваться и в других сферах;

другой порядок финансирования экспертизы – средства будут платить НСЗУ за проведение каждой оценки.

возможность онлайн-участия на заседаниях МСЭК, но точные требования должно установить Правительство, то есть это может быть не для всех.

изменения в порядке установления инвалидности вместо личного присутствия рассматривать документы пациентов для экспертизы.

на заседание МСЭК могут присутствовать адвокаты или другие уполномоченные представители людей с инвалидностью (врач и т.п.).

Пока что под вопросом остается статус МСЭК, потому что в законе они все же упоминаются, а в решении СНБО — распускаются.

* Сверхкластерные – это больницы, в которых есть ресурсы и технологии для оказания медицинской помощи в наиболее сложных или редких случаях заболеваний; кластерные – многопрофильные больницы в пределах госпитального округа, обеспечивающие потребность населения в лечении наиболее распространенных заболеваний.

Выглядит как тушение пожара, — оценка экспертов

Достаточно ли 2 месяцев (1 января 2025 года все МСЭК распустят) для качественной реформы и как резкие изменения отразятся на лицах с инвалидностью? "Телеграф" расспросил правозащитную организацию "Fight Ror Right".

"Если коротко, то недостаточно (времени, — Ред.). Сейчас это больше напоминает тушение пожара (народного гнева), чем качественную реформу", — говорят в организации и добавляют об отсутствии какой-то базовой информации об этой реформе.

Должно быть указано: какая сейчас ситуация; какие проблемы есть; что хотят изменить и как; что нужно для этого сделать; как система будет выглядеть через полгода, год, пять или 10 лет; риски реформы; дополнительные ресурсы и т.д.

"Сейчас всего этого нет. Есть слова, что будет реформа, а что будет в результате этой реформы сложно понять", — подытожили в организации.

В то же время в "Fight Ror Right" не скрывают, что ликвидация МСЭК – это хорошо. Но отмечают, что система была далека от прав человека. Будет ли новая структура другой, или просто будет изменена вывеска на входе – пока непонятно.

"О реформе МСЭК говорят не первый год. Жаль, что началось что-то на самом деле делать только по результату коррупционного скандала. Мы видели много жалоб от людей с инвалидностью и ветеранов и ветеранок с инвалидностью на работу МСЭК, но этого было недостаточно, чтобы перейти от слов к действиям", — говорят правозащитники.

Как повлияет на права лиц с инвалидностью

В "Fight Ror Right" говорят, что в этой ситуации влияние на лиц с инвалидностью их волнует больше всего, потому что от заключения МСЭК многое зависит

"От того, что написано в индивидуальной программе реабилитации, от своевременности оформления документов для человека с инвалидностью зависит очень многое. Поэтому во время реформирования системы очень важно помнить, что вопрос не только в преодолении коррупции, но и в том, что от работы этой системы зависит жизнь многих людей с инвалидностью", — предупреждают в ОО.

Отменить бумажки мало

Изменения нужны, и уже очень давно, говорят правозащитники. В центре реформы должно находиться изменение подхода. Следует сместить акцент с просто медицинского подхода на трудности, с которыми столкнется человек в своей жизни.

"Если проводится анализ помех, с которыми столкнется конкретный человек с конкретным состоянием здоровья, тогда мы предлагаем определенные решения, как минимизировать последствие помех. То есть, мы на человека смотрим не как на больного, а как на человека, при условии получения индивидуальной поддержки сможет работать, учиться, быть независимой и тому подобное. Именно этот подход должен быть стержнем реформы, потому что без этих изменений вопросы инвалидности будут рассматриваться исключительно в медицинском контексте", — говорят в организации.

Среди рекомендаций – цифровизация процессов. В 2024 году, когда существует множество цифровых приложений, когда большое количество услуг можно получить онлайн, в сфере получения инвалидности этих изменений не наблюдается.

"Сбор различных справок, потом других справок, а потом еще сделать их ксерокопию и заверить эти копии – это сегодняшняя реальность для людей с инвалидностью и такой реальности не должно быть", – делятся впечатлениями правозащитники.

Отметим, что в новом законе упоминается цифровизация, но четкие правила пока не обнародованы.

Участие человека в заседании МСЭК или новой структуры в "Fight Ror Right" считают необязательным. Многие люди с инвалидностью имеют негативный опыт коммуникации с МСЭК — унизительное отношение и рекомендации, не отвечающие потребностям.

Вновь созданная структура должна отвечать исключительно за установление инвалидности, которое должно приниматься на основе предоставленных документов без присутствия человека с инвалидностью.

Важно отделить установление инвалидности от рекомендаций по образованию, реабилитации, занятости, социальным услугам, средствам реабилитации и т.д. Все эти рекомендации должна предоставлять мультидисциплинарная команда или другие специалисты и специалисты, непосредственно работающие с человеком с инвалидностью и выполнение этих рекомендаций не должно зависеть от документально установленной инвалидности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живут руководители МСЭК и сколько стоят их кресла. В частности, должность главы областной МСЭК в регионах стоила от $50 тыс., а в Киевской области и столице — от $100-200 тысяч соответственно.