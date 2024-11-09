Был почти в каждой квартире: зачем в СССР делали унитаз с "полочкой"

Сейчас таких почти нет

В Советское время существовало много странных вещей и к ним точно можно отнести унитаз с "полочкой", который был почти в каждой квартире. Сейчас такую конструкцию почти нигде не встретишь.

"Телеграф" выяснил, зачем в СССР унитазы делали с "полочкой" и какую функцию она имела на самом деле

Заметим, что советские унитазы имели специфическую форму внутренней чаши, в которой находилась горизонтальная "полочка". У современных моделей ее уже нет, однако в старых домах их можно встретить.

По словам производителей, в СССР это особое строение должно было облегчать процесс смывания и использования ершика, однако это так не работало. "Полочка", которая должна облегчать быт советских людей иногда наоборот усугубляла ситуацию.

Зачем в СССР делали унитазы с "полочкой"?

Горизонтальная "полочка" внутри унитаза должна была уменьшать количество брызг во время смывания. Особенно это было актуально в квартирах, где туалет и ванная в одной комнате. А так как в СССР унитазы довольно мощно сливали воду, она могла сильно разлетаться.

Были и недостатки такой модели унитаза – вода часто задерживалась внутри полочки, что вызывало неприятный запах и приводило к образованию налета, а также способствовало размножению вредных бактерий. То есть, особенная конструкция не очень сработала, однако такие унитазы все равно были очень распространены.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем мясо замачивали в сладкой воде в СССР и какие еще растворы или смеси использовали.