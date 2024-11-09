Був майже у кожній квартирі: навіщо в СРСР робили унітаз з "поличкою"

Зараз таких майже немає

У Радянські часи існувало багато дивних речей і до них точно можна віднести унітаз з "поличкою", який був майже в кожній квартирі. Наразі таку конструкцію майже ніде не зустрінеш.

"Телеграф" з'ясував, навіщо в СРСР унітази робили з "поличкою" та яку функцію вона мала насправді

Зауважимо, що радянські унітази мали специфічну форму внутрішньої чаші, в якій була горизонтальна "поличка". Сучасні моделі її вже не мають, проте у старих будинках їх можна зустріти.

За словами виробників в СРСР, ця особлива будова мала полегшувати процес змивання та використання йоржика, проте це так не працювало. "Поличка", що мала полегшувати побут радянських людей іноді навпаки погіршувала ситуацію.

Для чого в СРСР робили унітази з "поличкою"?

Горизонтальна "поличка" всередині унітазу мала зменшувати кількість бризок під час змивання. Особливо це було актуально у квартирах, де туалет та ванна в одній кімнатні. А через те, що в СРСР унітази доволі сильно зливали воду, вона могла розлітатись сильно.

Були недоліки такої моделі унітаза — вода часто затримувалася всередині полички, що викликало неприємний запах і призводило до утворення нальоту, а також сприяло розмноженню шкідливих бактерій. Тобто особлива конструкція не дуже спрацювала, проте такі унітази все одно були дуже поширені.

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