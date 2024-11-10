Последний глоток свободы: как "голодная волчица" Екатерина II окончательно уничтожила автономию Украины

Гетман Украины Кирилл Разумовский привел на российский престол бывшую немецкую принцессу, которая затем ликвидировала Гетманат

Постепенный, но непрерывный процесс превращения Украины в Малороссию (или поглощение Московией украинских земель) продолжался более века. Переяславская рада от 1654 года открыла ящик Пандоры, и после этого шаг за шагом на наших самых плодородных в мире землях воцарились захватчики-московиты…

Абсолютная власть монарха над своими подданными может быть обеспечена только тогда, когда ему (ей, в данном случае, российской императрице Екатерине II) будет подотчетно правительство, все чиновники и нет ни малейшего намека на автономный статус какой-либо части государства. "Голодная волчица", по точному определению Тараса Шевченко, получила власть после кровавого государственного переворота в начале июля 1762 года, завершившегося отречением, а затем и очередным в истории Московии-России "цареубийством" ее законного мужа Петра III.

И одним из тех, кто фактически привел бывшую принцессу из крохотного Ангальт-Цербстского княжества в Германии к неограниченной власти в огромной Российской империи, был гетман Украины Кирилл Разумовский – младший родной брат Алексея Разумовского.

Гетман-реформатор

Алексей, красавец-певец из простой семьи реестрового казака Григория Розума оказался в Санкт-Петербурге и стал любовником дочери Петра I – будущей императрицы Елизаветы Петровны. Он активно участвовал в дворцовом перевороте 1741 года, который и привел "Петрову дщерь" на престол. А уже в следующем году вступил с ней в морганатический брак, тайно обвенчавшись…

Генерал-фельдмаршал, граф Алексей Разумовский, картина неизвестного художника XVIII века

К тому времени Украина была уже бесправной провинцией. После смерти в январе 1734 года предпоследнего гетмана Даниила Апостола, еще во времена правления императрицы Анны Иоанновны, казалось, Украина уже окончательно потеряла надежду на свободу или хотя бы автономию.

Однако в 1744 году украинская старшина обратилась к жене Алексея Разумовского с просьбой назначить нового гетмана. Ответ ее был положительным. "Однак вона відклала справу, бо кандидатові, якого вона мала на думці, – молодшому брату Олексія Кирилові – було лише 16 років, і перш ніж зайняти цю посаду, він мав набратися досвіду. Кирила послали вчитися до університетів Західної Європи. Тим часом із Гетьманщини було виведено російські війська, а "Правління гетьманського уряду" поступово розпущено. Після повернення з Європи Кирила призначають президентом Імператорської Академії наук", – писал украинско-канадский историк Орест Субтельный в книге "Україна. Історія". 5(16) мая 1747 года вышел именной указ "О Бытии в Малороссии гетману по прежним нравам и обыкновениям".

Итак, 4 марта (22 февраля по старому стилю) 1750 года на Раде старшин в Глухове, по указанию императрицы Елизаветы Петровны гетманом Левобережной Украины (заочно) был избран Кирилл Разумовский, которому только через месяц исполнялось 22 года. Все происходило с чрезвычайной торжественностью, в присутствии многих сотен старшин, полковников и простых казаков, а также высшего православного клира.

Российская императрица Елизавета Петровна. Художник Георг-Кристоф Грот, 1740-е годы

Уже первые шаги нового гетмана Левобережной Украины отражали его мировосприятие роли власть предержащего в духе европейской доктрины "просвещенного правления". Началась целая серия реформ – судебной системы, структуры государственного управления с приобретением практики регулярного созыва старшинских советов с постепенным введением старого, еще со времен Речи Посполитой, термина "шляхетство", в области образования и т.д. Упразднялись внутренние пошлины, украинские купцы получили право на свободную торговлю за пределами Российской империи. Состоялось разграничение исполнительной и судебной ветвей власти автономии. Уже в начале 1760-х годов в духе просвещенного абсолютизма выдвигалась мысль наследственной монархии в роде Разумовских.

"Российские эмиссары покинули Гетманщину, освободив ее от своего парализующего вмешательства во внутриполитические дела. Ликвидация Комиссии экономии, которая взяла под свой контроль свободные военные имения и посягала на подчинение ранговых, способствовала укреплению политического влияния старшины в крае, поскольку теперь никто не покушался на ее главенствующие политические позиции и не подстрекал казачество и селянство против порядков Гетманщины", – пишет украинский историк Алексей Струкевич. Гетман пытался ограничить вмешательство православной церкви в общественную жизнь, тем более что тогдашняя верхушка клира была по большей части русифицированной или имела русские корни. А значит, выступала против малейших проявлений национально-освободительной борьбы украинцев.

Гетман Левобережной Украины Кирилл Разумовский. Художник Луи Токке, 1758 год

Кирилл Разумовский оказывал значительную поддержку Киево-Могилянской академии и в 1760 году разработал проект светского Батуринского университета (столица Гетманщины вновь вернулась из Глухова в Батурин, буквально уничтоженный солдатами Петра I в 1709 году вместе с жителями и казацким гарнизоном). По проекту петербургского архитектора английского происхождения Чарльза Камерона в Батурине был построен по заказу гетмана красавец-дворец в стиле классицизма; итальянец Антонио Ринальди заложил рядом с дворцом роскошный парк. Во дворце работала одна из самых крупных библиотек империи, известная по всей Европе.

Дворец Кирилла Разумовского в Батурине. Фото — ФБ (Дворец К. Разумовского)

Конечно, эти шаги Кирилла Разумовского вызвали сопротивление российской бюрократии, представители которой постоянно подстрекали императрицу Елизавету Петровну и правительство к более решительным действиям по ограничению автономии Гетманщины. В 1754 году правительство метрополии взяло бюджет Гетманщины под свой контроль; таможенные границы между Гетманщиной и Россией были упразднены.

"Чтоб навеки и имя гетманов исчезло…"

Еще больше усложнилась ситуация после того, как к власти пришла Екатерина II. В секретной инструкции от февраля 1764 года новоназначенному генерал-прокурору Сената Александру Вяземскому она очертила свои взгляды на институт гетманства в Украине и настаивала на ликвидации особенностей местного устройства на автономной Левобережной Украине: "…Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями, и нарушить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно б было, однако ж и называть их чужестранными и обходиться с ними на таковом же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью, глупостью. Сии провинции, также Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть, как волк к лесу. К тому приступ весьма легкий, если разумные люди избраны будут начальниками в тех провинциях; когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб навеки и имя гетманов исчезло, не токмо б персона какая была произведена в оное достоинство…"

Императрица никоим образом не желала царствовать в государстве, которое напоминало бы конфедерацию вроде Нидерландов или Швейцарии, и где бы эти автономные образования имели какие-то особые права или привилегии. Русификация в Украине также шла в этом русле политики унификации земель империи.

В конце концов императрица начала наступление на права Гетманщины. Причиной стало совещание летом 1763 года в Глухове, на котором старшина решила идти ва-банк, но просчиталась: ее представители возжелали возвращения времен, когда между царской властью и казацким государством существовали договорные отношения. К тому же старшина настоятельно просила утвердить наследственное право в гетманстве за родом Разумовских…

Терпение императрицы лопнуло, и в январе 1764 года она вызвала гетмана в Санкт-Петербург. "Как раз накануне императрица ознакомилась с так называемой "Запиской о непорядках в Малороссии, которые идут ныне от злоупотреблений правами и обычаями, подтвержденными в грамотах". Ее составил секретарь Екатерины II, бывший воспитатель Разумовского Григорий Теплов, который после утверждения своего подопечного на гетманство несколько лет прожил в Украине. "Записка" трактовала Гетманат как органическую часть российской государственной территории, силой оторванную, а впоследствии законно возвращенную под скипетр царя. Критическое острие "Записки" было направлено прежде всего против старшины, чьи злоупотребления, по мнению Теплова, процветают из-за несовершенства "малороссийских прав", особенно же – из-за "конфузного польского Устава", положения которого, "для республиканского управления учрежденные, весьма несвойственны уже стали и неприличны малорусскому народу, в самодержавном владении пребывающему" (Наталя Яковенко. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України).

21 ноября 1764 года (10 ноября по старому стилю) была официально ликвидирована должность гетмана. Управление украинскими (малороссийскими) губерниями передавалось Малороссийской коллегии во главе с "президентом" Петром Румянцевым. Он переехал в уже бывшую гетманскую столицу Глухов на долгих 25 лет. Началась работа по неспешной, но последовательной ликвидации остатков автономии Гетманщины. В Коллегию вошли четверо высших российских офицеров и, для "блезира", четверо представителей генеральной старшины. Даже при четырех голосах "против" все решал голос "президента". Да и сидели российские и украинские члены Коллегии отныне вперемешку, а не напротив друг друга, чтобы не было даже намека на "развратное мнение, по коему поставляют себя народом, от здешнего совсем отличным".

Генерал-фельдмаршал, граф Петр Румянцев-Задунайский. Неизвестный художник, 1774-1775 годы

Это было только начало. В 1775 году была уничтожена Запорожская Сечь. А в 1781 году административная реформа в империи отменила в уже бывшей Гетманщине разделение ее на традиционные 10 полков; основывались три наместничества: Киевское, Черниговское и Новгород-Северское. Положение селян ухудшилось – в 1783 году им было запрещено, как ранее русским, покидать своих панов. Произошло окончательное прощание со свободой и закрепощение Московией-Россией части Украины, которая находилась под имперской властью…