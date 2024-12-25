На Солнце вспыхнуло пятно, когда ожидать магнитных бурь

На нашей планете, вероятно, в ближайшее время начнет бурлить магнитная буря

На Солнце в начале недели вспыхнуло пятно и, как следствие, в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). Он может повлечь за собой незначительную магнитную бурю уже 25 декабря, однако этот прогноз маловероятен.

Как говорят ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, вылетевший из Солнца 23 декабря СМЕ будет направлен преимущественно к югу от Земли, поэтому есть возможность промаха. Однако они также не исключают того, что выброс все же спровоцирует шторм на Земле в ближайшее время.

Астросиноптики также добавляют, что активное солнечное пятно 3932 вызвало новую сильную солнечную вспышку класса M4.9 уже в среду, 25 декабря.

"Вскоре после вспышки ВВС США сообщили о солнечной радиовспышке типа II. Это естественный тип радиоизлучения, вызванный ударными волнами внутри CME", — говорят ученые.

Быстрое перемещение этой радиовспышки свидетельствует, что СМЕ скоро вылетит с места взрыва, но коснется ли он Земли — ученые ожидают данные из коронографов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидать ли морозов в Украине до конца рабочей недели.