Душил Украину, закончил бесславно: как пытался спасти Россию и погиб в Киеве Петр Столыпин

Столыпинские реформы после его смерти были приостановлены

Киевский оперный театр, вечер 1(14) сентября 1911 года. Царская семья во главе с императором Николаем II, глава правительства Российской империи Петр Столыпин, несколько десятков высоких сановников посещают оперный спектакль "Сказка о царе Салтане". Этот десант чиновников оказался в Киеве в связи с открытием двумя днями ранее монумента деду царя – Александру II.

Убийство Столыпина

Во время второго антракта к Столыпину, беседовавшему с министром двора Владимиром Фредериксом и состоятельным польским землевладельцем Игнацием Потоцким, подошел почти вплотную молодой киевский адвокат и добровольный помощник охранного отделения полиции Дмитрий Богров. Он смертельно ранил Петра Столыпина в присутствии сотен зрителей.

Скончался глава правительства 5 (19) сентября в клинике братьев Маковских — тогда улица Маловладимирская, 33, сейчас Олеся Гончара. Похоронили Столыпина в Киево-Печерской лавре. Надгробие в советские времена хранилось в колокольне на Дальних пещерах в Лавре. Сейчас могила находится рядом с Трапезной церковью Лавры.

Интересно, что пропуск в театр Богрову вручил лично начальник Киевского охранного отделения, подполковник Николай Кулябко…

Оперный театр в Киеве, фото начала XX века

Расследование этого преступления затянулось, акт обвинения готовился несколько месяцев, Кулябко вообще отсидел только четыре месяца из 16; преследование других лиц, которые были в курсе деятельности платного агента охранки, прекратили по указанию царя. Тем временем очень, даже можно сказать, слишком скоро Богров был повешен по приговору военного суда – уже 12 (25) сентября того же года…

Петр Столыпин (фото 1900) и Дмитрий Богров (фото 1910)

Версий о том, кто стоял за убийством главы правительства, несколько, каждая из них имеет право на обнародование, однако не это главное для нас. Важно знать об отношении Столыпина к украинскому национально-освободительному движению.

Обнищание миллионов селян

Петр Столыпин (1862–1911) происходил из старинного дворянского рода, получил блестящее образование – физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Служил в Министерстве внутренних дел на разных должностях. В 1902 году (в 40-летнем возрасте!) был назначен гродненским губернатором, а в 1904 году – саратовским губернатором. Во время революции 1905—1907 годов губернатор жестоко подавлял восстание селян и, как результат, в апреле 1906 года был назначен министром внутренних дел, а уже 8 июля того же года – и главой Совета министров Российской империи.

Именно Столыпин, как одновременно глава правительства и МВД, сыграл ключевую роль в окончательном подавлении Первой русской революции. Тысячи граждан были повешены, расстреляны по приговорам военно-полевых судов. Среди жителей империи распространялись такие понятия, как "столыпинская реакция", "столыпинский галстук" (казнь через повешение) и "столыпинский вагон"…

Реформы Столыпина, а он успел достаточно многое сделать для восстановления величия империи даже за пять лет до преждевременной смерти, оцениваются неоднозначно. Он был создателем земельной реформы "сверху", при которой более 3,5 млн селян, прежде всего из Украины и с юга России в "столыпинских вагонах" были отправлены в Сибирь и Дальний Восток. Только в течение 1906—1912 годов из украинских губерний выехали на восток более миллиона селян. Однако, по разным данным, еще до начала Первой мировой войны в августе 1914 года более половины переселенцев из Украины вернулись на родину. Вернулись практически нищими, чем осложнили социально-политическую ситуацию на селе, и многие из них стали сторонниками революционных партий. Перед началом войны на селе произошло стремительное расслоение населения…

Кровавые еврейские погромы в Украине и Бессарабии

Блестящий оратор, Столыпин полностью контролировал законодательный орган империи – Государственную думу. 3 июня 1907 года Николай II по представлению правительства распустил II Госдуму (часть депутатов обвинили в заговоре против царя). Выступая в Госдуме, Петр Столыпин безапелляционно заявил: "Противникам государственности хотелось бы выбрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны большие потрясения, нам нужна великая Россия!"

Вскоре был опубликован новый избирательный закон, которым существенно ограничили представительство национальных меньшинств и предоставили преимущество крупным землевладельцам за счет рабочих и селян. После очередного покушения на Столыпина (всего их было 11 только с 1905 до 1911 года!), из-за которого погибли 27 человек, в 1906 году правительство ввело военно-полевые суды и начало широко применять смертную казнь через повешения. Только в 1907—1909 годах было вынесено более пяти тысяч смертных приговоров; в тюрьмах государства в то время находилось более 200 тысяч политических заключенных…

После сокрушительного поражения в русско-японской войне (1904—1905) и Первой русской революции "сильная рука" с тоталитарной окраской была нужна великодержавным шовинистам, которые приходили в себя после мощной революционной волны. Постепенно шаг за шагом были ограничены права автономных окраин империи – Великого княжества Финляндского, Царства Польского, поднял главу Всероссийский национальный союз и "Союз русского народа". На совести черносотенцев, которым открыто симпатизировал Столыпин (как и Николай II), кровавые еврейские погромы в Украине и Бессарабии.

Украинский язык подвергся неслыханным гонениям

Стол императора был просто завален циркулярами, которые продуцировала канцелярия правительства Столыпина. В январе 1910 года был издан печально известный циркуляр с запретом регистрации обществ и издательств так называемых инородцев. Интересно, что в разъяснении, которое подготовил Столыпин, отмечалось, что циркуляр касается буквально всех обществ "инородческих, в том числе украинских и еврейских, независимо от их целей".

Академик ВУАН Сергей Ефремов в книге "В тісних рямцях. Українська книга в 1798—1916 рр." писал о резком изменении политики правительства Петра Столыпина после поражения революции 1905—1907 годов в отношении "инородцев", всех тех, кто не чурался своего родного языка: "Збита з своїх давніших позицій, реакція силкувалась їх повернути зараз-же, слідом за тим, як їх була втратила. Репресії йшли crescendo і в реакційній пресі ("Кіевлянинъ", "Кіевъ") лунали отверті голоси, що накликали до повороту на давні позиції. Вираз цим накликанням дав відомий циркуляр Столипіна з 20 січня 1910 р., що поставив по-за законом усіх "инородців", на перше серед їх місце висунувши українців. Ювилеї Шевченкові 1911 і 1914 рр. і той галас, що з приводу їх нароблено було в офіціяльних і офіціозних кругах, виразніше ще підкреслили, що реакція починає вже думати про повну рецепцію старого беззаконства. І події світової історії дали їм втіху ще раз спробувати старої заіржавілої ще з Петрових часів зброї". Многие депутаты-великодержавники с ярко черносотенскими взглядами буквально требовали от чиновников более жестокого обращения с национальными и языковыми меньшинствами.

Наконец, также в 1910 году правительство Столыпина запретило какие-либо национальные общества. Украинский язык подвергся просто неслыханным, даже со времен Валуевского циркуляра, гонениям, закрывались культурные общества ("Просвіта"), газеты на украинском языке — "Воля", "Наша Дума", "Рідний край". Даже день памяти Тараса Шевченко в марте 1911 года, через 50 лет со дня смерти Кобзаря, руками власти был превращен в подпольную акцию, участники которой получали нагайки донских казаков и жестокие приговоры суда. Великодержавный шовинизм в Российской империи окончательно стал государственной политикой.

А вот что писал о настроениях абсолютного большинства депутатов (избирательный закон уже III Государственной думы был настолько пророссийским, что 77% мест в парламенте имели русские, хотя родным языком русский назвали только 44,31% граждан империи – по единственной полной переписи 1897 года) украинский общественный деятель, землевладелец, издатель, публицист и меценат Евгений Чикаленко: "Взагалі вся московська людність ворожо ставилася до відродження української нації… Крайні праві, "чорносотенці", гостро і брудно боролися з українським, виходячи з того, що в Росії повинен бути "один царь, одна вєра і одін народ"; ліберали протидіяли делікатніше, але твердо стояли за "єдіную, неделімую Росію" і боялися всього того, що загрожує цілости її; а крайні ліві гаряче виступали проти національних рухів "во імя єдінства пролетаріяту". Коли українство підіймало голову і виявляло претензії навіть не тільки на самостійне культурне життя, то всі оті ворогуючі між собою російські партії чи течії об’єднувалися в поборюванні українського руху, виступаючи проти українства, як тепер кажуть, "єдиним фронтом".

Тело Петра Столыпина выносят из больницы братьев Маковских (современная улица Олеся Гончара, 33).

Современный облик клиники Маковских (улица Олеся Гончара, 33). Фото автора

Реформы Столыпина после его смерти были приостановлены. Деятельность премьера вызвала сопротивление и среди левых (эсеров, социал-демократов), и среди радикально правых черносотенцев (они считали, что он был даже слишком мягким!), а царь Николай II, который сочувствовал последним, фактически "закрыл глаза" на тот факт, что жизнь главы правительства империи находилась в руках террористов.

В охранном отделении работали в основном симпатики черносотенского "Союза русского народа", которые не только не препятствовали широкому заговору по устранению Столыпина (версий очень много и эта тема стоит отдельной статьи), но и, возможно, принимали в ней активное участие. Реформатор, пусть полностью и преданный монархии и бездарю-императору, должен был уйти с политической арены как можно скорее. На самом деле это выглядит так, что "мавр сделал свое дело…". Дело также и жестокого подавления украинского политического движения, так и не оправившегося от репрессий во время правления Столыпина. В начале Национальной революции в 1917 году ощущалась нехватка образованных кадров во всех сферах государственного строительства – и это оказало роковое влияние на будущие события и привело к поражению национально-освободительного движения.

Памятник Петру Столыпину в Киеве. Снесен в первые дни Февральской революции 1917 года

Украинский философ Мирослав Попович в фундаментальной книге "Червоне століття" писал: "Столыпин – при всех сложностях личных отношений этого волевого и самостоятельного человека со слабохарактерным, но очень самолюбивым и упрямым царем – был именно идейным борцом за самодержавие, за авторитарный режим во главе с венценосцем … Характеристики режима Столыпина как режима диктаторского, террористического и даже кровавого имеют все основания".