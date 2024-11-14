Израильская система раннего оповещения скоро заработает в Украине – посол
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Противодействие современной оси зла стало одной из тем Пятого Киевского еврейского форума
Израиль уже полностью передал Украине все необходимое для создания системы раннего оповещения о воздушных атаках. Сейчас Украина находится на финальной стадии запуска этой израильской системы на своей территории.
Об этом во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук.
"Фактически часть ее уже используется, и здесь можно говорить о радарах израильского производства. Трехмерных. И это не секрет. Их используют военные уже сегодня", – сообщил украинский дипломат.
По его словам, эти израильские технологии "абсолютно пригодны" или возможны для закупки в больших объемах в случае необходимости.
Корнийчук также подчеркнул, что войны в Украине и Израиле очень сильно связаны и выглядят так, что они "координируются из одного центра".
Организаторами пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. Темами форума стало противодействие современной оси зла, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, а также противодействие антисемитизму во всем мире.
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Напомним, президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, "которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю".