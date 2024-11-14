Ізраїльська система раннього оповіщення скоро запрацює в Україні – посол

Протидія сучасній осі зла стала одною з тем П’ятого Київського єврейського форуму

Ізраїль уже повністю передав Україні все необхідне для створення системи раннього оповіщення про повітряні атаки. Станом на зараз Україна перебуває на фінальній стадії запуску цієї ізраїльської системи на своїй території.

Про це під час П’ятого Київського єврейського форуму ( Kyiv Jewish Forum ) розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук.

"Фактично частина її вже використовується, і тут можна говорити про радари ізраїльського виробництва. Тривимірні. І це не є секретом. Їх використовують військові вже сьогодні", — повідомив український дипломат.

За його словами, ці ізраїльські технології є "абсолютно придатними" чи можливими для закупівлі у більших обсягах в разі необхідності.

Корнійчук також наголосив, що війни в Україні та Ізраїлі дуже сильно пов'язані і виглядає так, що вони "координуються з одного центру".

Організаторами П’ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) у Вашингтоні є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post . Темами форуму стала протидія сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея, а також протидія антисемітизму в усьому світі.

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV , Oboz.ua , РБК-Україна , Telegraf.ua , Інтер .