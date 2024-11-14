VODA UA стала официальным партнером допремьерного показа художественной ленты "Буча" в Киеве

Компания активно поддерживает социальные проекты в Украине

В Киеве состоялся допремьерный показ художественной ленты "Буча" – первого большого фильма о войне, снятого во время войны. Основанная на реальных событиях, лента рассказывает историю гражданина Казахстана, который использует свой паспорт, чтобы попадать на оккупированные территории и эвакуировать мирных жителей. "Буча" – это фильм о надежде на освобождение Украины, как в свое время была освобождена Киевская область.

Главную роль в фильме сыграл польский актер Цезарий Лукашевич. Также к актерскому составу присоединились Вячеслав Довженко, Александр Печерыця, Сергей Стрельников и Анастасия Нестеренко.

Официальным партнером допремьерного показа стала компания VODA UA, которая активно поддерживает социальные проекты в Украине. Компания уже является спонсором благотворительной организации Superhumans, занимающейся реабилитацией раненых украинцев.

Поддержка фильма "Буча" стала частью вклада VODA UA в развитие культурных и социальных инициатив, которые укрепляют Украину.