VODA UA стала офіційним партнером допрем’єрного показу художньої стрічки "Буча" у Києві

Компанія активно підтримує соціальні проєкти в Україні

У Києві відбувся допрем’єрний показ художньої стрічки "Буча" – першого великого фільму про війну, знятого під час війни. Заснована на реальних подіях, стрічка розповідає історію громадянина Казахстану, який використовує свій паспорт, щоб потрапляти на окуповані території та евакуювати мирних жителів. "Буча" – це фільм про надію на звільнення України, як свого часу було звільнено Київщину.

Головну роль у фільмі зіграв польський актор Цезарій Лукашевич. Також до акторського складу приєдналися В’ячеслав Довженко, Олександр Печериця, Сергій Стрельников та Анастасія Нестеренко.

Офіційним партнером допрем’єрного показу стала компанія VODA UA, яка активно підтримує соціальні проєкти в Україні. Компанія вже є спонсором благодійної організації Superhumans, що займається реабілітацією поранених українців.

Підтримка фільму "Буча" стала частиною внеску VODA UA у розвиток культурних і соціальних ініціатив, які зміцнюють Україну.