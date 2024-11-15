ТОП-5 украинских фамилий, защищающих от нечистой силы: проверьте свою

Такие фамилии давали не только смелым людям, но и робким.

В современной Украине тысячи людей носят фамилии, когда-то служившие настоящими оберегами от злых сил. Наши предки верили, что правильно выбранное родовое имя способно отпугнуть нечисть и защитить семью.

По данным генеалогического портала "Родни", самой распространенной защитной фамилией в Украине является "Волк". Его имеют более 23 тысяч украинцев. Больше всего представителей этой фамилии проживает в Приднепровье – Киеве, Кривом Роге и Днепре. Интересно, что в древности эту фамилию могли дать не только храбрым, но и наоборот – трусливым людям.

Фамилия "Медведь" также относится к категории защитных. Его предоставляли с целью отпугнуть темные силы. Наши предки верили, что само упоминание о могущественном звере заставит нечисть обходить дом.

"Сова" – одна из самых редких фамилий-оберегов, которые имеют только 4504 украинца. Чаще всего его можно встретить на Волыни, в частности, в Хмельницком, а также в Харькове, Запорожье и Днепре. Эту фамилию предоставляли людям, которые отличались разумом и мудростью.

Фамилию "Лис" (или "Лиса") получали лица, которых община считала хитрыми и сообразительными. Такие родовые имена имели двойную функцию – характеризовали владельца и отгоняли злые силы.

"Орел" – еще одна фамилия-оберег, которую должно было наделить владельца силой и отвагой царя птиц. По народным верованиям орел был защитником от темных сил и проводником света.

Следует отметить, что традиция предоставлять защитные фамилии была распространена по всей территории Украины. Каждый регион имел свои особенности в выборе животных символов, но цель оставалась неизменной – защитить род от злых сил.

Также ранее "Телеграф" также сообщал об украинских фамилиях, которые давали только умным людям. Проверьте, ваше ли в списке.