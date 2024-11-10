Вы один на миллион, если носите такую фамилию: проверьте свою на уникальность

У некоторых из этих фамилий менее 10 носителей

Многие украинцы могут в повседневной жизни встретить своего однофамильца или узнать о них на специализированных сайтах. Однако существует целый ряд родовых имен, которые способны удивить своей редкостью.

"Телеграф" рассказывает о самых редких современных украинских фамилиях. Так, согласно данным портала "Рідні", одним из таких родовых имен является Псяр. По всей Украине сейчас насчитывается только 4 ее носителя. Онипроживают на территории Сумской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

Другие редкие родовые имена:

Секретный – представители этой фамилии проживают на территориях Киевской и Запорожской областей. На данный момент известно о 22 носителях такого родового имени.

Безмозкый – владельцами этой фамилии являются 10 украинцев. Они проживают на территориях Запорожской и Днепропетровской областей.

Загубыпалець – только 31 человек может похвастаться такой фамилией. Они живут в Запорожской области.

Кривоглавый – такая фамилия считается редкой, потому что в Украине живет только 6 ее носителей. Они живут во Львовской области.

Пирныкоза – фамилия распространена среди жителей Винницкой области. Его владельцев насчитывается всего 13 человек.

Напомним, ранее мы писали об украинских фамилиях, которые давали древним модникам. Они настолько хорошо следили за своим внешним видом, что получили свои фамилии именно по этой причине.