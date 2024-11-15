Снег, солнце и мороз: синоптик рассказал, чего ждать украинцам от погоды в выходные

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В субботу и воскресенье, 16-17 ноября, в Украине в некоторых регионах будет прохладно, в других тепло. Температура воздуха может достигать +11 градусов тепла.

Таким прогнозом поделился синоптик Игорь Кибальчич. Он рассказал подробно, какой будет погода в Украине.

По его словам, в ближайшие дни ожидается преимущественно сухая и умеренно теплая погода. Местами с туманами.

Погода 16 ноября

В западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Кое-где возможен туман, дальность видимости при котором может снижаться до 200 – 400 метров. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять ночью -3...+2, днем +3...+8, на Буковине местами до +10. В Карпатах ночью -2...-7 мороза, днем около 0.

В северных регионах также будет идти дождь с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1, днем +2…+7 тепла.

В центральных областях прогнозируемая облачная погода, без осадков. Ветер будет преобладать на юго-западном направлении, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2, днем +3…+8 тепла.

В южной части страны и Крыму будет преобладать погода без существенных осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье местами пройдут небольшие дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер ожидается северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет -1…+4, днем +3…+8 тепла.

В восточных областях ночью местами пройдет небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -3…+2, днем 0…+5 тепла.

Погода 17 ноября

В западных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с; в Карпатском регионе переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, днем +4...+9, на Буковине до +11 тепла.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, днем +6...+11 тепла.

В центральных областях прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет преобладать на юго-западном направлении, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью будет -1…+4, днем +6…+11 тепла.

В южной части Украины и Крыма ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0…+5, днем +6…+11 тепла.

В восточных регионах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в диапазоне -3…+2, днем +3…+8 тепла.

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