Более чем на 50 грн дешевле: какие конфеты от "Рошен" сейчас продают по выгодной скидке в "АТБ"
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Благодаря предложению можно ощутимо сэкономить
Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает внедрять акции на любимые сладости своих покупателей. Так, конфеты Roshen "Монблан" пралиновые с шоколадом и сезамом сейчас продаются со скидкой более 7%.
О выгодном предложении сообщается на сайте ритейлера. Вместо 674,49 грн за килограмм покупателям предлагают приобрести их за 623,99 грн, так что экономия составляет 50,50 грн на каждом килограмме сладостей.
Поэтому украинцам, планировавшим пополнить домашние запасы сладостей или просто приобрести их к чаю, стоит зайти в ближайший супермаркет. Ведь сэкономить можно не только покупая целый килограмм конфет. К примеру, 100 граммов конфет по акционной цене стоят 62,40 грн вместо 67,50 грн, а за пол килограмма придется отдать около 312 грн вместо 337 гривен. Таким образом, на покупке 500 грамм этих конфет можно сэкономить примерно 25 гривен. Но перед покупкой рекомендуется проверить наличие конфет и актуальную цену.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сотрудник "АТБ" рассекретил, как кассиры проверяют крупные купюры без детекторов.