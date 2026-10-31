Более чем на 50 грн дешевле: какие конфеты от "Рошен" сейчас продают по выгодной скидке в "АТБ"

Благодаря предложению можно ощутимо сэкономить

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Сеть супермаркетов "АТБ" продолжает внедрять акции на любимые сладости своих покупателей. Так, конфеты Roshen "Монблан" пралиновые с шоколадом и сезамом сейчас продаются со скидкой более 7%.

О выгодном предложении сообщается на сайте ритейлера. Вместо 674,49 грн за килограмм покупателям предлагают приобрести их за 623,99 грн, так что экономия составляет 50,50 грн на каждом килограмме сладостей.

Конфеты Roshen в АТБ продают со скидкой более 7%

Поэтому украинцам, планировавшим пополнить домашние запасы сладостей или просто приобрести их к чаю, стоит зайти в ближайший супермаркет. Ведь сэкономить можно не только покупая целый килограмм конфет. К примеру, 100 граммов конфет по акционной цене стоят 62,40 грн вместо 67,50 грн, а за пол килограмма придется отдать около 312 грн вместо 337 гривен. Таким образом, на покупке 500 грамм этих конфет можно сэкономить примерно 25 гривен. Но перед покупкой рекомендуется проверить наличие конфет и актуальную цену.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сотрудник "АТБ" рассекретил, как кассиры проверяют крупные купюры без детекторов.