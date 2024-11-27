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Домики как писанки: как украшали жилье 100 лет назад на Днепропетровщине (фото)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Петриковская роспись до сих пор жива
Петриковская роспись до сих пор жива. Фото Колаж "Телеграфа"

Красота создавалась руками, а каждая линия несла особый смысл

Петриковская роспись – один из самых ярких символов украинской культуры. Эти узоры можно увидеть на современной посуде, текстиле, фасадах домов, остановках общественного транспорта и даже в интерьерах общественных пространств. Это уникальное декоративное искусство, родившееся в селе Петриковка Днепропетровской области, стало настоящим брендом.

Ранее петриковская роспись была частью быта местных жителей. В Петриковке и соседних селах стены домов украшали изысканными орнаментами, созданными вручную. Когда обоев и современных материалов для декора еще не существовало, люди находили способ сделать свои дома красивыми и уютными. Мастерицы использовали самодельные кисти и натуральные красители.

В Facebook-сообществе Історія України в ретро світлинах поделились фото интерьеров сельских домов 1920-х годов из Петриковки и ее окрестностей. Эти фотографии позволяют погрузиться в атмосферу прошлого и почувствовать дух той эпохи.

На старых фото видны стены, украшенные узорами цветов, ягод, птиц, органично вписывавшихся в пространство сельского дома.

Старые фотографии, сохранившие колорит интерьеров сельских домов, напоминают о временах, когда искусство было неотъемлемой частью быта. Они вдохновляют и сегодня, напоминая о нашем культурном наследии, которое остается актуальным и способным украсить любое пространство.

Сегодня традиция петриковской росписи не только сохраняется, но и активно интегрируется в современную жизнь. Некоторые дизайнеры используют петриковские мотивы в создании современных интерьеров, а местные общины украшают остановки и фасады построек, чтобы подчеркнуть свою уникальную идентичность.

Раньше мы рассказывали, как рыбачили на Днепре почти сто лет назад.

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#Ретро #Старые фото #Петриковская роспись