Не верьте заоблачным скидкам: ТОП-5 способов обмана в Черную пятницу

Существуют самые распространенные схемы, как обманывают покупателей в Черную пятницу

В 2024 году черная пятница выпадает на 29 ноября. В это время магазины и производители предлагают клиентам сумасшедшие скидки и выгодные предложения. Однако часто за такими распродажами кроются схемы обмана покупателей.

"Телеграф" расскажет о самых распространенных уловках маркетологов, и как не попасть на крючок в попытке сэкономить деньги.

ТОП-5 способов обмана в Черную пятницу

Липовые скидки

Один из самых распространенных способов обмануть покупателей — сделать не настоящие скидки. Например, если товар стоит 1000 грн, то перед Черной пятницей его продают за 1300 грн, а в день распродажи возвращают его истинную цену, подавая это под соусом "выгодной скидки". Чтобы не попасть в эту ловушку, мониторьте цены на нужные вам товары перед Черной пятницей и в саму пятницу.

Соблазнение дешевыми товарами

Покупателей могут соблазнять дешевыми товарами. А когда человек приходит в магазин, ему сообщают, что дешевые товары уже распроданы и предлагают что-то аналогичное, но более дорогое. С большой вероятностью человек купит то, что подороже, раз уже пришел в магазин потрать деньги.

Передоплата и риск потери денег

Некоторые продавцы могут привлекать покупателя выгодными скидками, но только при условии предзаказа и с требованием предоплаты. Если попадетесь на мошенников, то вообще можете потерять деньги и не получить товар. А в период распродаж к Черной пятнице такие виды мошенничества как раз активизируются. Так что лучше всего выбирать наложенный платеж или работайте только с проверенными продавцами товаров.

Скрытые условия и мелкие шрифты

Соблазнившись на большую скидку покупатели не всегда тщательно изучают все условия акций, который чаще всего прописаны мелким шрифтом. Таким образом покупка желанного товара может обернуться разочарованием и излишними тратами. Важно всегда читать скрытые условия, или написанное мелким шрифтом.

Онлайн-мошенничество

Как уже упоминалось, во время черно-пятничных распродаж активизируются мошенники, которые могут создавать поддельные сайты, рассылать фишинговые письма или выгодные предложения в SMS. Будьте бдительны, проверяйте URL сайта и читайте отзывы о продавцах, чтобы не попасть в эту ловушку.

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