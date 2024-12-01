Черновецкий в молодости работал таксистом: как выглядел в те времена экс-мер Киева (фото)

В юности "Лене Космосу" пришлось работать на трассе

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий был тем еще скандальным политиком. Он подыгрывал Кремлю, оправдывал российского диктатора Путина и призывал дружить со страной-агрессором. Свои пророссийские вкусы Черновецкий не скрывал, а вот как он выглядел в юности — известно не всем.

Экс-глава украинской столицы, которого в народе справедливо окрестили "Леней Космосом", родился и вырос в Харькове. Службу срочника в советской армии проходил во внутренних войсках, выполняя охрану "зоны" в Днепропетровской области.

Леонид Черновецкий в 1977 году окончил Харьковский юридический институт с отличием. В Киев перебрался в начале 1980-х годов, когда стал работать в Киевском университете им. Т.Шевченко на кафедре криминалистики.

Каким Леонид Черновецкий был в молодости: фото

В ноябре 2010 года журналисты проекта "Деньги" выяснили, что в молодости Черновецкому пришлось подрабатывать на трассе — в качестве таксиста. Также они полистали страницы диссертации тогдашнего столичного градоначальника.

Оказалось, что Леонид Михайлович, который был замешан во многих скандалах с коррупцией, сам писал о борьбе с ней еще в университете.

"Черновецкий, который начал свою судьбу миллионера из таксировки "ВАЗ 2106", изучил все о путях незаконного обогащения и методах борьбы с коррупцией. Заодно изучил и как избежать ответственности. Юридическое образование и работа банкиром этому поспособствовали — он разбогател мгновенно", — заявили журналисты.

Леонид Черновецкий с семьей. Фото: lichnosti.net

Черновецкий с первой женой-грузинкой Алиною Айвазовою. Фото: antikor.com.ua

Ранее мы писали о личной жизни бывшего мэра Киева. "Телеграф" рассказывал, что известно о женах Леонида Черновецкого.