Собирался лететь в космос со своим котом: как выглядел Черновецкий, когда был мэром Киева, и какой он сейчас

Политик запомнился своим "инопланетным" поведением и неординарными заявлениями

Леонид Черновецкий — известный украинский политик, бывший народный депутат и бывший мэр Киева. Многие помнят его не только как чиновника, но и как весьма неординарную личность. Сегодня, 25 ноября, Черновецкий отмечает день рождения — ему исполнилось 73 года.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядел Леонид Черновецкий, когда был мэром Киева, и расскажет, что о нем известно сейчас.

Леонид Черновецкий — бывший депутат и мэр Киева

Леонид Черновецкий был мэром Киева в период с 2006 по 2012 год, также он был главой Киевской городской государственной администрации с 2006 по 2010 год. Кроме того, он был народным депутатом Украины II, III и IV созывов Верховной Рады. Черновецкий является заслуженным юристом Украины, кандидатом юридических наук, и почетным работником прокуратуры Украины.

Многие украинцы помнят его неординарные заявления и странное поведение в публичном пространстве. Высказывания Черновецкого породили много интернет-мемов. Также известно, что Леонид Михайлович имел прозвище "Льоня-Космос". Оно появилось после заявлений Черновецкого о том, что он собирается полететь в космос со своим котом.

Во время мэрства Черновецкого в Киеве, ходило много слухов о его наркозависимости. Открыто об этом заявлял Юрий Луценко. По его словам, Черновецкий был хроническим наркоманом и курильщиком марихуаны. Во многом именно употребление наркотиков связывают это с его неадекватными высказываниями и странным поведением.

Фото: Getty Images

Леонид Черновецкий сейчас — что о нем известно

В 2022 году Леонид Черновецкий в своих соцсетях оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и говорил, что Путин не виноват. Тогда экс-мэр Киева заявлял, что Украине нужно было выполнять "минские договоренности" и с самого начала отдать РФ оккупированные территории Луганской и Донецкой области. Тогда бы, по его мнению, полномасштабной войны не было.

Фото: Getty Images

В июне того же 2022 года Офис генпрокуратуры объявил подозрение бывшему мэру Киева Черновецкому за призывы признать границы незаконных образований на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Судя по соцсетям Черновецкого, сейчас он живет за границей. Возможно в Израиле, ведь у него есть паспорт этой страны. Примечательно, что бывший мэр столицы ударил в веру, он читается духовные видеолекции на своем ютуб-канале.

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