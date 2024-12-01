Черновецький у молодості працював таксистом: як виглядав у той час ексмер Києва (фото)

У юності "Льоні Космосу" довелося працювати на трасі

Колишній мер Києва Леонід Черновецький був тим ще скандальним політиком. Він підігравав Кремлю, виправдовував російського диктатора Путіна та закликав дружити з країною-агресором. Свої проросійські вподобання Черновецький не приховував, а як виглядав він у юності — відомо не всім.

Ексголова української столиці, якого в народі справедливо охрестили "Льонею Космосом", народився та виріс у Харкові. Службу терміновика у радянській армії проходив у внутрішніх військах, виконуючи охорону "зони" у Дніпропетровській області.

Леонід Черновецький 1977 року закінчив Харківський юридичний інститут з відзнакою. До Києва перебрався на початку 1980-х років, коли почав працювати у Київському університеті ім. Т.Шевченка на кафедрі криміналістики.

Яким Леонід Черновецький був у молодості: фото

У листопаді 2010 року журналісти проєкту "Гроші" з’ясували, що в молодості Черновецькому довелося підробляти на трасі — в якості таксиста. Також вони погортали сторінки дисертації тодішнього столичного градоначальника.

Виявилося, що Леонід Михайлович, який був причетний до багатьох скандалів з корупцією, сам писав про боротьбу з нею ще в університеті.

"Черновецький, який розпочав свою долю мільйонера з таксування "ВАЗ 2106", вивчив все про шляхи незаконного збагачення та методи боротьби з корупцією. Заодно вивчив і як уникнути відповідальності. Юридична освіта та робота банкіром цьому посприяли — він розбагатів миттєво", — заявили журналісти.

Леонід Черновецький із сім’єю. Фото: lichnosti.net

Черновецький із першою дружиною-грузинкою Аліною Айвазовою. Фото: antikor.com.ua

Раніше ми писали про особисте життя колишнього мера Києва. "Телеграф" розповідав, що відомо про дружин Леоніда Черновецького.