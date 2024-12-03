Такое можно увидеть только на старых фотографиях: как жили на территории современной Луганщины 100 лет назад

Жизнь в те времена была нелегкой, но полной заботы о земле и доме

Сто лет назад северная часть Луганщины была частью исторической Слобожанщины, региона со своим уникальным укладом жизни, культурой и традициями. Этот край отличался разнообразием населения, состоявшего преимущественно из украинцев, но также включал россиян. Земли Слобожанщины славились своим плодородием, что обеспечивало основное направление деятельности жителей – земледелие, а также развитие скотоводства и ремесленничества.

Быт местных жителей, их дома, дворы и улицы, запечатленные на архивных фотографиях 1928 года, рассказывают о непростой, но богатой культурными традициями жизни. Эти изображения наглядно демонстрируют, как выглядели поселения, которые стали основой для современной Луганщины, и как тогда организовывали свой быт обычные крестьяне и ремесленники.

Кременная

Слобожанская изба, традиционное жилье региона, была настоящим символом трудолюбия и любви к порядку. Белые стены дома, украшенные перед праздниками свидетельствовали о бережном отношении к быту. Глиняные трубы, крыша из соломы или камыша создавали уютную атмосферу. В доме обязательно был уголок с образами, а на стенах были разные узоры.

с. Осиново Старобельского уезда

с. Осиново Старобельского уезда

с. Осиново Старобельского уезда

Сельское хозяйство являлось главным занятием слобожан. Местные жители выращивали зерновые культуры, занимались виноградарством, садоводством и табаководством. Богатые земли позволяли не только кормить собственные семьи, но и экспортировать излишки в соседние регионы и за границу. Кроме того, мастера-ремесленники изготовляли орудия труда, посуду, одежду и украшения, высоко ценившиеся на ярмарках.

Общины Слобожанщины тесно связаны между собой. Несмотря на наличие разных этнических групп, их традиции часто переплетались. Украинцы, составлявшие большинство, сохраняли свои обычаи и язык, однако взаимодействие с другими народами способствовало формированию диалекта — суржика, ставшего языковой чертой региона.

Лиман

Новая Астрахань, ныне Гузиевка

Каменка, ныне Новопсков

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