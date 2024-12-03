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Такое можно увидеть только на старых фотографиях: как жили на территории современной Луганщины 100 лет назад

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Кременная конец 19-го — начало 20-го веков и в настоящее время
Кременная конец 19-го — начало 20-го веков и в настоящее время. Фото Wkipedia/Andriy Volodymyrovych

Жизнь в те времена была нелегкой, но полной заботы о земле и доме

Сто лет назад северная часть Луганщины была частью исторической Слобожанщины, региона со своим уникальным укладом жизни, культурой и традициями. Этот край отличался разнообразием населения, состоявшего преимущественно из украинцев, но также включал россиян. Земли Слобожанщины славились своим плодородием, что обеспечивало основное направление деятельности жителей – земледелие, а также развитие скотоводства и ремесленничества.

Быт местных жителей, их дома, дворы и улицы, запечатленные на архивных фотографиях 1928 года, рассказывают о непростой, но богатой культурными традициями жизни. Эти изображения наглядно демонстрируют, как выглядели поселения, которые стали основой для современной Луганщины, и как тогда организовывали свой быт обычные крестьяне и ремесленники.

Кременная старые фото
Кременная

Слобожанская изба, традиционное жилье региона, была настоящим символом трудолюбия и любви к порядку. Белые стены дома, украшенные перед праздниками свидетельствовали о бережном отношении к быту. Глиняные трубы, крыша из соломы или камыша создавали уютную атмосферу. В доме обязательно был уголок с образами, а на стенах были разные узоры.

Луганщина в 1928 году - старые фото
с. Осиново Старобельского уезда
Луганщина 100 лет назад старые фото
с. Осиново Старобельского уезда
Луганщина 100 лет назад старые фото
с. Осиново Старобельского уезда

Сельское хозяйство являлось главным занятием слобожан. Местные жители выращивали зерновые культуры, занимались виноградарством, садоводством и табаководством. Богатые земли позволяли не только кормить собственные семьи, но и экспортировать излишки в соседние регионы и за границу. Кроме того, мастера-ремесленники изготовляли орудия труда, посуду, одежду и украшения, высоко ценившиеся на ярмарках.

Как жили в Луганской области в начале 20 века — архивные фото
с.Смоляниново
Как жили в Луганской области в начале 20 века — архивные фото
с.Смоляниново

Общины Слобожанщины тесно связаны между собой. Несмотря на наличие разных этнических групп, их традиции часто переплетались. Украинцы, составлявшие большинство, сохраняли свои обычаи и язык, однако взаимодействие с другими народами способствовало формированию диалекта — суржика, ставшего языковой чертой региона.

Как жили в Луганской области в начале 20 века — архивные фото
Лиман
Как жили в Луганской области в начале 20 века — архивные фото
Новая Астрахань, ныне Гузиевка
Как жили в Луганской области в начале 20 века — архивные фото
Каменка, ныне Новопсков

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Теги:
#Луганщина #Ретро #Старые фото