Фритюрницы уходят в прошлое: какой кухонный прибор становится более популярной альтернативой

Занимает меньше места и не требует много масла

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Хрустящий картофель, золотистые наггетсы и аппетитные закуски – ради таких блюд когда-то покупали отдельную кухонную технику. Но позже выяснялось, что для нее нужно найти место на кухне, регулярно покупать масло и тратить время на уборку после приготовления. Поэтому неудивительно, что хозяйки начали искать более удобные решения.

На смену привычным фритюрницам приходят другие кухонные приборы, в частности аэрогрили. "Телеграф" расскажет, чем они отличаются и какие у них преимущества.

Почему обычные фритюрницы теряют привлекательность

Главная особенность традиционной фритюрницы – приготовление продуктов в большом количестве разогретого масла. Именно благодаря этому картофель, рыба или мясо получают характерную хрустящую корочку.

Однако у такого способа есть свои неудобства. Нужно следить за состоянием масла, регулярно его менять и правильно утилизировать после использования. Кроме того, во время жарки на кухне остается характерный запах, а корзину и внутренние поверхности прибора приходится тщательно очищать от жира.

Еще один нюанс – узкая специализация. Фритюрница в первую очередь предназначена для жарки во фритюре, поэтому для других кулинарных задач понадобится дополнительная техника.

Фритюрница

Действительно ли аэрогриль практичнее

Одной из альтернатив стал аэрогриль. В отличие от традиционной фритюрницы, он готовит продукты с помощью циркуляции горячего воздуха.

Для приготовления многих блюд достаточно небольшого количества масла или его вообще не нужно добавлять. При этом продукты могут получить поджаристую корочку, хотя по текстуре и вкусу результат будет отличаться от классической жарки во фритюре.

Аэрогриль используют не только для картофеля. В нем можно готовить куриные крылышки, рыбу, овощи, мясо, горячие бутерброды и даже некоторые виды выпечки. В зависимости от модели доступны разные температурные режимы и автоматические программы.

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