Буквально за час Япония практически полностью разгромила Тихоокеанский флот США

В 7:55 7 декабря 1941 года ударная группа флота императорской Японии под командованием вицеадмирала Тюити Нагумо начала первый получасовой налет на главную военно-морскую базу флота США на острове Оаху на Гавайях. В состав японской флотилии, стартовавшей с Курильских островов, входили шесть авианосцев, два линкора, два линейных крейсера, легкий крейсер, девять эсминцев, а также 23 подлодки и пять карликовых подлодок (их задачей было прорвать подводные заграждения). С воздуха морскую армаду поддерживали 423 палубных самолета.

В 8:40 свой удар нанесла вторая волна самолетов с авианосцев – пикирующих и высотных бомбардировщиков. Атака не была такой удачной, как первая, потому что американцы наконец опомнились (хотя многие из личного состава находились в столовых или получили в выходной увольнение в город Гонолулу) и начали отчаянно сопротивляться. В общей сложности операция, которая длилась чуть больше часа, завершилась практически полным разгромом американского Тихоокеанского флота…

"Американский народ может чувствовать полную уверенность в своем флоте…"

Тем временем именно утром 7 декабря в США на первых страницах газет был опубликован отчет военно-морского министра-секретаря Уильяма Франклина Нокса. Он писал: "Я горд сообщить, что американский народ может чувствовать полную уверенность в своем флоте. По моему мнению, преданность, моральное состояние и обучение личного состава не имеют себе равных". Так, имея действительно мощный флот, основной базой которого были Гавайские острова, американцы все еще до последнего надеялись избежать противостояния с императорской Японией. Ее правительство последовательно проводило агрессивную политику, и к зиме 1941 года японцы уже захватили значительную часть Китая, Французский Индокитай, Голландскую Ост-Индию (современная Индонезия). Метрополии последних двух колоний уже были оккупированы нацистской Германией – союзницей Японии. Позиции США в Тихоокеанском регионе стали очень уязвимыми.

Американские военные, как и политики, просто не могли поверить в то, что кто-то совершит нападение на главную базу флота США. На 7 декабря там дислоцировались: восемь линкоров, восемь крейсеров, четыре подлодки, 30 миноносцев, 50 других кораблей, а также 390 самолетов; главнокомандующий Тихоокеанским флотом США – Хазбенд Эдвард Киммел.

Американские эсминцы "Кассин" и "Даунс" после японской атаки на Перл-Харбор

"Ни одно ответственное иностранное государство не будет провоцировать войну нападением на наш флот или базу…" – так выглядел приказ командирам кораблей, находившихся в районе Гавайских островов, присланный 14 октября 1941 года. Он очень напоминает заявление ТАСС от 14 июня того же года, которым была дезорганизована подготовка Советского Союза к надвигавшейся войне. И о которой не раз сообщали советские разведчики (и среди них Рихард Зорге).

Но эти истории также напоминают и поведение украинских высокопоставленных чиновников перед 24 февраля 2022 года, обвинявших в панических настроениях страны Запада. Разведки и высокие чиновники США, Великобритании присылали неопровержимые доказательства подготовки российской военщины к нападению на Украину и постоянно предупреждали нас о неотвратимости широкомасштабной войны – начиная с осени 2021 года.

Потери американцев были грандиозными: затоплены четыре линкора — "Аризона", "Оклахома", "Западная Виргиния" и "Калифорния", четыре других были серьезно повреждены — "Мериленд", "Невада", "Пенсильвания" и "Теннесси"; затонули один бывший линкор и один портовый буксир, повреждены три легких крейсера и три эсминца. Уничтожено в общей сложности 188 самолетов, а 159 повреждено. Неповрежденными остались только 47 самолетов из 390! В общей сложности было убито 2335 человек и 1143 ранены.

Обломки американских самолетов после японской атаки

Потери атакующей стороны были в общем-то небольшими: 29 самолетов уничтожено, повреждено – 74. Из пяти карликовых подлодок четыре были затоплены, одна села на мель и была захвачена вместе с одним моряком; 64 японца погибли.

Японская карликовая подлодка на верфи в Перл-Харборе

Восточный блицкриг

"Похоже, мы только разбудили великана", — эти слова адмирала Исороку Ямамото, главнокомандующего Объединенным флотом императорской Японии, оказались пророческими. Несмотря на удар большой силы (и со стратегической точки зрения, и в моральной плоскости), этот "великан" имел гораздо большие внутренние резервы и возможность буквально через неделю перевести промышленность на военные рельсы (лидеры страны, демократическая и республиканская партии, да и вся американская политическая нация были едины в желании победить врага).

Адмирал японского императорского флота Исороку Ямамото

После Перл-Харбора произошла мгновенная консолидация общества. И главное – несмотря на долгое нежелание администрации Франклина Делано Рузвельта вмешиваться во Вторую мировую войну и политику изоляционизма на грани попустительства агрессии Японии – наконец США стали полноправными участниками Второй мировой войны на стороне противников государств Оси – Германии, Италии и Японии.

Разрабатывал операцию адмирал Ямамото, который в последние годы выделялся среди военных бескомпромиссным новаторством. Интересно, что он вовсе не разделял имперские амбиции руководства государства и часто находился под давлением националистов (кстати, адмирал был против и союза с немецкими нацистами и итальянскими фашистами и говорил об этом на международных конференциях!).

Но понятие чести офицера и верности присяге не было для него пустым звуком. "Выпускник Гарвардского университета, некоторое время бывший военно-морским атташе в Вашингтоне, он хорошо знал индустриальные и военные возможности США и не питал иллюзий относительно победы в продолжительном военном конфликте с США. Но в 1939 г. премьер-министр назначил его главнокомандующим Объединенным флотом Японии и, рассчитывая на выигрыш времени, который позволит Японии захватить и укрепить всю Юго-Восточную Азию и острова вплоть до Австралии, Ямамото разработал план нападения на Пёрл-Харбор. Восточный блицкриг. Увы, несмотря на завесу тайны, окружавшую разработку этой важнейшей для страны Восходящего солнца операции, авианосного шила (а как еще можно нанести удар по островам в центре Тихого океана, как не авианосной авиацией?) в мешке утаить не удалось", — пишет украинско-американский публицист и историк Юрий Кирпичев.

Хорошо зная возможности и военной машины США, и мощной промышленности этой сверхдержавы, именно адмирал Ямамото полностью пересмотрел стратегию ВМФ, считая, что лишь мгновенный и неожиданный удар по главной базе американского флота может хотя бы уравнять шансы сторон в будущем военном противостоянии.

Интересно, что американцы имели возможность вполне достойно встретить нападение врага. Сотрудники отдела радиоразведки и дешифрования военного министерства во главе с полковником Уильямом Фридманом раскрыли еще в 1936 году японский код "А", а в следующем году, когда код изменился, нашли алгоритм, позволяющий раскрыть будущие коды. Именно за последние полгода до катастрофы в Перл-Харборе было прочитано таким образом почти семь тысяч суперсекретных документов японцев. Последние донесения, буквально перед атакой японцев, точно указывали на сроки нападения. Однако преступная халатность начальства Фридмана, военного и военно-морского истеблишмента привела к трагедии.

После катастрофы на Гавайях в обращении к американскому народу Франклин Делано Рузвельт отметил: "Мы намерены расправиться с угрозой Японии. Но этим мало чего добьемся, если остальной мир будет под пятой Гитлера и Муссолини…" А уже 8 декабря 1941 года президент США не особо выбирал слова, называя минувший день "датой, обреченной на бесславие". В этот день США объявили войну с Германией и Италией.

Президент США Франклин Делано Рузвельт подписывает декларацию об объявлении войны Японии

Атака на Перл-Харбор превзошла самые смелые надежды японцев, и они получили не менее чем на полгода стратегическую инициативу в борьбе с американцами и их союзниками – британцами, австралийцами и новозеландцами. Уже в июне 1942 года после победы американцев в грандиозной битве на море и в воздухе у атолла Мидуэй наступил кардинальный перелом на Тихом океане в рамках Второй мировой войны. Однако еще более трех лет на этом театре военных действий продолжалось кровавое противостояние, завершившееся лишь в августе 1945 года после того, как американцы осуществили атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, а советские войска начали операции в Маньчжурии, Сахалине и Курилах. 2 сентября 1945 года на линкоре "Миссури" был подписан Акт о капитуляции императорской Японии, который со стороны СССР подписал уроженец Черкасской области, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко…