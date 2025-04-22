Украинские имена, которые Россия украла и присвоила себе — Богдан, Леся

В русской традиции они либо упрощались, либо теряли свою украинскую окраску

Имена мужчин и женщин всегда были важны. Но русский народ часто владел или адаптировал украинские имена, выдавая их за свои, особенно в советский период, когда украинская идентичность подавлялась. Некоторые традиционные украинские имена, имеющие славянское или дохристианское происхождение, могли быть "извращены" или заимствованы.

"Телеграф" расскажет, что они означают. А также как именно Россия их могла присвоить себе.

Вот примеры таких имен, которые считаются украинскими, но активно использовались в России:

Мужские имена:

Богдан (происходить от "дана Богом", популярен в Украине, но в России часто сокращается в "Богдаш" или "Богданчик").

Ярослав (распространенное в Киевской Руси, ассоциируется с Ярославом Мудрым, но в России стало "русским" именем).

Святослав (с корнем "праздников" и "слав", типично украинское, но пользование в России).

Игорь (связан с князем Игорем, но в России воспринимается как общеславянское).

Остап (традиционное украинское имя, но в России ассоциируется с литературными персонажами, как Остап Бендер).

Женские имена:

Оксана (происходит от греческого "Ксения", но в Украине приобрело уникальное звучание; в России реже, но заимствовано).

Соломия (древнеукраинское имя, связанное с Соломией Крушельницкой, но в России может восприниматься как экзотическое).

Леся (сокращение от Елены или Ларисы, но в Украине стало самостоятельным именем, ассоциированным с Лесей Украинкой).

Звездная (с корнем "звезда", типично украинская, но в России можно использоваться как редкое).

Дарья (происходит от "дарована Богом", популярна в Украине, но в России сокращается к "Дашу").

Эти имена имеют глубокие корни в украинской культуре, но в русской традиции они либо упрощались, либо теряли свою украинскую окраску. Например, как отмечает источник, россияне "извращали" украинские имена на свой манер, что было частью политики русификации.

Ранее "Телеграф" писал, какие имена стали мемами.