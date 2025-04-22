Сколько украинцев находится в российском плену, или пропали без вести: названа очень печальная цифра

Цифра охватывает всех исчезнувших с 2014 года – военнослужащих, гражданских граждан, лиц без гражданства, иностранцев, которые на законных основаниях находятся в Украине и так далее

С начала фактической войны с Россией, в том числе полномасштабного вторжения, то есть с 2014 по 2025 год в Единый реестр пропавших без вести занесли более 63 тысяч человек. Только относительно 10 тысяч есть точные данные касательно их пребывания в плену, судьба других остается неизвестной.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью "Суспільному". По его словам, Украина всеми способами пытается установить местонахождение пропавших.

"В розыске находятся более 60 тысяч человек. Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях — от страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста (МККК) — так и о неофициальных", — рассказал он.

В реестр вносятся данные по всем исчезнувшим с 2014 года – украинским военнослужащим, гражданским гражданам Украины, лицам без гражданства, иностранцам, которые на законных основаниях находятся в Украине. Отдельно в реестр вносятся данные по неидентифицированным телам – таких тоже много. Неофициальные источники играют большую роль в установлении местонахождение пропавших: в частности, благодаря свидетельствам освобожденных военнопленных и поиску через OSINT удалось выяснить судьбу более 1500 человек, считавшихся пропавшими без вести.

Исключить из реестра могут на основании двух фактов: либо человека удалось освободить из плена, либо экспертиза подтвердила идентификацию тела как принадлежащего лицу в реестре. Добросердов отметил, что большинство гражданских в реестре исчезли на временно оккупированных территориях. Если с человеком на ВОТ есть контакт, касательно него не совершено оккупантами незаконных действий, обычно заявление об исчезновении не поступает.

"Но ведь есть и другие истории, когда гражданских задерживают, подвергают пыткам, они исчезают и никто не знает, что с ними произошло. В таких случаях поступают заявления в полицию. Или это мониторится по СМИ на оккупированных территориях. Это все фиксируется и дальше собираются данные, куда же делся этот человек", – резюмировал он.

Напомним, что 19 апреля еще 277 украинских защитников вернулись из российского плена. 246 из них вернулись в рамках обмена, а еще 31 удалось освободить вне обмена. До этого очередной обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 19 марта. Домой вернулись 175 украинских военных, а также 22 тяжелораненых бойца, нуждающихся в немедленной медицинской помощи.

По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения России проведено уже 63 обмена пленными. В рамках обменов было освобождено 4552 украинских граждан – как военнослужащих, так и захваченных в заложники гражданских. Дополнительно вне обменов Украине удалось освободить из российского плена 529 человек.