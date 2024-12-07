Подарков хватит всем друзьям: как накопить деньги перед новогодними праздниками

Не обязательно жестко экономить — нужно соблюдать правила финансовой грамотности

Предпраздничный период часто сопровождается увеличением расходов, особенно на подарки для близких. Да, можно начать жестко экономить, но лучше просто накопить деньги, чтобы их хватило на подарки всем близким и друзьям.

Готовясь к Новому году важно оставаться организованными и избегать ненужных затрат. "Телеграф" делится с вами советами, как накопить деньги на новогодние подарки.

Как накопить деньги перед новогодними праздниками

1. Анализируйте затраты

Начните с контроля своих финансов. Ведите учет расходов с помощью таблицы, блокнота или мобильных приложений. Анализируя, на что тратятся деньги, можно сократить ненужные расходы и перенаправить их в праздничный бюджет.

2. Составьте бюджет для подарков

Определите сумму, которую вы готовы потратить и составьте список подарков. Это поможет избежать спонтанных и зачастую ненужных покупок. Важно иметь четкий план, чтобы придерживаться запланированных расходов.

3. Сократите мелкие ежедневные расходы

Откажитесь от кофе "на вынос", уменьшите количество визитов в кафе или рестораны и переходите на домашнее питание. К примеру, сократив расходы на кофе, вы можете сэкономить несколько сотен гривен в месяц.

4. Используйте акции и скидки

Перед Новым годом многие магазины предлагают скидки. Используйте этот период для выгодных покупок. Планируйте покупки заранее и следите за акционными предложениями. Но избегайте покупки вещей, которые будут неактуальны после праздников.

7. Избегайте эмоциональных покупок

Спонтанные расходы часто превышают бюджет. Перед покупкой подумайте, действительно ли вещь необходима. Попытайтесь отложить принятие решения на несколько часов — это поможет избежать импульсивных затрат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как научиться экономить. Мы поделились полезными советами.