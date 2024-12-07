Подарунків вистачить усім друзям: як накопичити гроші перед новорічними святами

Не обов'язково жорстко економити — треба дотримуватися правил фінансової грамотності

Передсвятковий період часто супроводжується збільшенням витрат, особливо на подарунки для близьких. Так, можна почати жорстко економити, але краще просто накопичити гроші, щоб їх вистачило на подарунки усім близьким та друзям.

Готуючись до Нового року, важливо залишатися організованими та уникати непотрібних витрат. "Телеграф" ділиться з вами порадами, як накопичити гроші на новорічні подарунки.

Як накопичити гроші перед новорічними святами

1. Аналізуйте витрати

Почніть із контролю своїх фінансів. Ведіть облік витрат за допомогою таблиці, блокнота або мобільних додатків. Аналізуючи, на що витрачаються гроші, можна скоротити непотрібні витрати та перенаправити їх на святковий бюджет.

2. Складіть бюджет для подарунків

Визначте суму, яку ви готові витратити, і складіть список подарунків. Це допоможе уникнути спонтанних і часто непотрібних покупок. Важливо мати чіткий план, щоб дотримуватися запланованих витрат.

3. Скоротіть дрібні щоденні витрати

Відмовтеся від кави "на виніс", зменшіть кількість візитів до кафе чи ресторанів і переходьте на домашнє харчування. Наприклад, скоротивши витрати на каву, ви можете заощадити кілька сотень гривень за місяць.

4. Використовуйте акції та знижки

Перед Новим роком багато магазинів пропонують знижки. Використовуйте цей період для вигідних покупок. Плануйте покупки заздалегідь і стежте за акційними пропозиціями. Але уникайте купівлі речей, які будуть неактуальними після свят.

7. Уникайте емоційних покупок

Спонтанні витрати часто перевищують бюджет. Перед покупкою подумайте, чи справді річ необхідна. Спробуйте відкласти прийняття рішення на кілька годин — це допоможе уникнути імпульсивних витрат.

Раніше "Телеграф" розповідав, як навчитися заощаджувати. Ми поділилися корисними порадами.