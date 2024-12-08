Пришел забрать гнездо: украинские полярники заметили необычного пингвина (фото)

Необычного гостя также называют "полицейским" из-за тонкой полоски на подбородке

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" заметили необычного гостя — антарктического пингвина, которого еще также называют "полицейским". Он стал приходить к гнезду субантарктических пингвинов и клевать его.

Фото опубликовано на странице в Facebook Национального антарктического научного центра. Данный пингвин называется "полицейским" из-за тонкой полоски черного цвета на подбородке, которая напоминает ремешок на шлеме.

По словам ученых, сначала антарктический пингвин появился у причала и обнаружил нарушения в одном из гнезд субантарктических пингвинов. Далее он начал приходить к одному из гнезд и клевать его. Это вызвало конфликт с парой пингвинов, которые свили это гнездо.

Конфликт пингвинов продолжался несколько дней, после чего птицы поладили и пингвин-"полицейский" переместился в другую часть острова Галиндез.

Биолог 29-й Украинской антарктической экспедиции Светозар Давыденко отмечает, что из трех видов пингвинов, которые обитают в районе станции, антарктические являются самыми агрессивными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на украинского полярника напала стая пингвинов.