Украинские полярники обнаружили необычный айсберг посреди Антарктиды (видео)
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Сисадмин Украинской антарктической экспедиции снял айсберг с дрона
Украинские полярники на фоне таяния ледников в Антарктиде обнаружили необычный айсберг. Внутри ледовой горы находился настоящий бассейн с пресной водой.
Видео опубликовано на странице в Facebook Национального антарктического научного центра. Кадры снимал системный администратор 29-й Украинской антарктической экспедиции Александр Мацибура.
Вот так выглядит это необычное чудо природы.
В то же время ученые "бьют тревогу", ведь со временем скорость таяния ледников в Антарктике возрастает. Большее количество пресной воды попадает в Южный ледовитый океан.
Пресная вода отличается от соленой по плотности и рост ее количества в океане может влиять на течения в водоемах мирового океана. Изменения течений изучают украинские ученые и полярники со станции "Академик Вернадский" в рамках проекта Европейского Союза "Горизонт OCEAN: ICE".
В последние годы площадь ледяного покрова Антарктиды заметно сократилась. В 2017 году площадь морского льда упала до рекордного уровня, а в 2022-2023 годах его стало еще меньше.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина из-за потепления может потерять территории. Все дело также в таянии морского льда на ледниках.