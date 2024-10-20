Украинские полярники обнаружили необычный айсберг посреди Антарктиды (видео)

Сисадмин Украинской антарктической экспедиции снял айсберг с дрона

Украинские полярники на фоне таяния ледников в Антарктиде обнаружили необычный айсберг. Внутри ледовой горы находился настоящий бассейн с пресной водой.

Видео опубликовано на странице в Facebook Национального антарктического научного центра. Кадры снимал системный администратор 29-й Украинской антарктической экспедиции Александр Мацибура.

Вот так выглядит это необычное чудо природы.

В то же время ученые "бьют тревогу", ведь со временем скорость таяния ледников в Антарктике возрастает. Большее количество пресной воды попадает в Южный ледовитый океан.

Пресная вода отличается от соленой по плотности и рост ее количества в океане может влиять на течения в водоемах мирового океана. Изменения течений изучают украинские ученые и полярники со станции "Академик Вернадский" в рамках проекта Европейского Союза "Горизонт OCEAN: ICE".

В последние годы площадь ледяного покрова Антарктиды заметно сократилась. В 2017 году площадь морского льда упала до рекордного уровня, а в 2022-2023 годах его стало еще меньше.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина из-за потепления может потерять территории. Все дело также в таянии морского льда на ледниках.