Украинские полярники показали редкое природное явление (фото)

Удивительное зрелище

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" смогли запечатлеть редкие волнистые облака, которые напоминают пенные морские волны. Они являются показателями наличия нестабильности в атмосфере и турбулентности.

Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook. По словам специалистов, такое природное явление встречается достаточно редко и увидеть его может далеко не каждый.

"Такое особое явление возникает благодаря неустойчивости Кельвина — Гельмгольца: когда встречаются два потока с разной плотностью и скоростью и на их границе появляется турбулентность. Она и образует гребешки", — говорится в сообщении.

Нестабильность в атмосфере может возникать:

на границе двух разных сред

на границе двух слоев одной среды.

Ярким примером первого случая являются волны на водной поверхности, которые возникают из-за ветра. При определенных условиях они теряют устойчивость и на их верхушках появляются "пенные гребешки".

А вот волнистые облака — это результат взаимодействия различных слоев тропосферы, которая является нижним слоем атмосферы и где преимущественно образуются облака.

"Небесные гребешки часто связаны с инверсией температуры: когда верхний слой воздуха теплее нижнего. Это, например, можно наблюдать в горах, по склонам которых тяжелый холодный воздух опускается вниз. Верхний теплый поток движется быстрее и цепляет нижний — медленнее и холоднее. На границе их взаимодействия образуются волны с гребешками", — подчеркивают ученые.

Стоит отметить, что большинство таких волн в атмосфере навсегда остаются невидимыми. И только при определенных условиях люди способны увидеть эти невероятные "небесные гребешки" или волнистые облака.

Фото Анны Соиной.

Напомним, украинские полярники показали милое видео с морским леопардом. Животное никоим образом не проявило обеспокоенности из-за приближения исследователей и дальше отдыхало.

Исследователи добавляют, что зверь охотится только в воде, а на суше (в основном – на льдинах) уже отдыхает. Также этот вид тюленей любит одиночество и только на время спаривания ищет себе вторую половинку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что полярники на станции "Академик Вернадский" снова увидели южное полярное сияние. Это уже второй случай за год, когда нашим исследователям удалось наблюдать это редкое явление.