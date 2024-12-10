После вторжения отток детей был 40—50%: как футбольный клуб "Укрзалізниці" изменил подходы за время войны

В январе база ФК "Локомотив" попала под ракетный обстрел

Руководитель старейшего футбольного клуба Киева "Локомотив" Александр Егоров в интервью "Телеграфу" рассказал о помощи мэрии Парижа железнодорожникам после январского обстрела россиянами их базы, приобретении футболистом сборной Украины Александром Зинченко квартиры для воспитанников клуба, важности спорта для реабилитации и социализации детей во время большой войны, необходимости возвращения молодежи из-за границы, уникальном проекте "Залізна Зміна" для детей, пострадавших от войны, и о многом другом.

– Александр, 4 декабря базу "Локомотива" посетила мэр Парижа Анн Идальго, ее заместитель Пьер Рабадан, а также известные украинские спортсмены, а ныне спортивные функционеры Елена Говорова и Георгий Зантарая. Как прошла встреча? Как дети отреагировали на таких важных гостей?

– Нужно сказать, что это уже второй визит госпожи Идальго на нашу базу. Первый был вскоре после российского обстрела – в марте. И именно Георгий Зантарая и Елена Говорова инициировали встречу, за что мы им очень благодарны. Они большие друзья клуба "Локомотив", они нас первыми поддержали после обстрела в январе. Когда госпожа Идальго тогда впервые приехала, сказала, что мы еще встретимся. Однако у нее впереди была Олимпиада, и мы объективно понимали, что у нее много других дел.

Руководитель футбольного клуба "Локомотив" Александр Егоров

И вот на прошлой неделе мы получаем звонок из французского посольства, нам говорят о том, что Анн Идальго планирует визит в Киев и настаивает на том, чтобы снова посетить клуб. Она посетила тренировки наших воспитанников, которые ее встретили очень тепло. Они назвали ей более 20 своих любимых французских футболистов, сказали, что Зинедин Зидан — лучший футболист Франции в истории. Также очень хвалили Килиана Мбаппе и Тьерри Анри.

Визит мэра Парижа Анн Идальго на базу "Локо"

Однако самое главное, с чем приехала госпожа мэр, это решение мэрии Парижа помочь "Локо", и первым траншем будет выделена сумма 120 000 евро. В первую очередь эти деньги будут потрачены на закупку формы, а также на психологическую реабилитацию. Также она отметила, что знает о наших проблемах с клубным автобусом, который был поврежден из-за атаки врага в Харькове, и тоже попытается с этим помочь.

Для нас это был очень приятный визит, мы в определенной степени даже были шокированы таким теплым отношением госпожи Идальго к нам. Мы проговорили много планов относительно будущего сотрудничества, в частности, в направлении организации футбольных турниров, а также визитов во Францию наших воспитанников, детей, которые являются внутренне перемещенными лицами, и тех, родители которых защищают нашу Родину.

– Расскажите, пожалуйста, о проекте восстановления базы: на какой он сейчас стадии?

– Недавно на центральном вокзале Киева мы провели партисипацию, в которой участвовали ветераны, представители Игр Непокоренных, активисты Соломенского района (в котором находится клуб), железнодорожники, наши футболисты, а также их родители. И во время этого процесса мы проговаривали, что нужно добавить в существующий сейчас проект, чтобы эта спортивная локация была максимально полезна для района, для людей, для спорта, для адаптивного спорта – для всех максимально.

Проектное бюро дорабатывает проект после полученных замечаний, и на конец декабря — начало января уже должна быть готова его финальная версия. И этот проект уже будет полностью представлен общественности.

– "Локомотив" славится как раз своей академией. В ней в том числе выступают ребята, которые в первые дни большой войны уехали из Украины, но потом вернулись и пришли к вам заниматься.

– Скажу, что после начала войны мы увидели отток детей в районе 40—50%. Когда мы это поняли, это был для нас вызов. Мы изменили принципы отбора детей в клуб. Раньше мы делали акцент на селективность, сейчас же у нас есть клубы "Локо-1", "Локо-2", "Локо-3", и в них выступают разные дети, с разным уровнем подготовки. Главная наша задача — прямо сейчас дать возможность абсолютно всем детям, которые этого хотят, заниматься футболом.

Вопрос социальной ответственности и социальной направленности для нашего клуба, как, думаю, и для всех в нашей стране, является первоочередным. Если мы лишимся своего генофонда, то будущего не будет. Мы не можем опускать руки из-за того, что у нас идет война, нам нужно учиться жить с этим и делать все, чтобы быть полезными военным и развивать нашу молодежь. В этом плане хороший пример – Израиль, который, вы сами знаете, сколько лет живет в состоянии войны, но они развиваются и двигаются вперед.

Встреча с президентом

За время полномасштабной войны "Локомотив" хоть и потерял определенное количество детей, но из них уже 20 процентов вернулись в Украину и к занятиям в нашем клубе. Также у нас много детей-ВПЛ, как я говорил ранее, которые потеряли свои клубы в Бахмуте, в Херсоне, и в других регионах, и для них сейчас "Локомотив" стал вторым домом.

Кстати, когда российская ракета в январе прилетела в базу "Локо", мы в тот же день возобновили тренировки. Мы не могли этого не сделать, ведь когда мы увидели, как наши воспитанники стояли со слезами на глазах у разрушенного стадиона, поняли, что не имеем права опускать руки. Мы должны работать ради этих детей.

– Вы сказали, что "Локомотив" стал для многих детей вторым домом. Вам приходилось помогать детям, которые переехали в Киев из-за войны, не с футбольными вопросами?

– Лучший пример такой помощи – это совместные усилия "Локомотива", фонда президента Украины Владимира Зеленского United24 и футболиста сборной Украины Александра Зинченко по приобретению квартиры для двух братьев, воспитанников нашего клуба. Их семья покинула родной Бахмут без ничего, они арендовали у Киеве однокомнатную квартиру, где жили двое детей, родители и бабушка с дедушкой, и когда мы об этом через соцсети клуба рассказали, Саша об этом услышал, он захотел им помочь.

Александр Зинченко с воспитанниками клуба "Локомотив"

Еще одним ярким примером помощи молодому поколению вне спорта является проект "Залізна Зміна". Он абсолютно бесплатный, потому что спонсируется международными организациями. Цель проекта – поддержка одаренных детей, которые имеют либо статус ВПЛ, либо полу- или полные сироты, либо они пережили оккупацию, либо их родители являются участниками боевых действий, либо пережили депортацию в Россию и были возвращены обратно.

Эти дети действительно пережили ужас, но они остаются в Украине и готовы развиваться с нашей страной. Поэтому мы очень хотим им помочь и благодаря "Залізній Зміні" мы это реализуем. К примеру, недавно участники проекта вернулись с научной олимпиады в США, и они завоевали там 42 медали. Вы просто представьте: 42 награды завоевали украинцы!

Важно дать возможность абсолютно всем детям, которые этого хотят, заниматься футболом, говорит Александр Егоров

Проект "Залізна Зміна" и стал той поддержкой вне спорта, о которой вы спросили. Для нас главное — показать детям, что они не остались один на один со своими проблемами, о них заботятся и государство, и общество, и бизнес, и все украинцы в целом. Эти дети, а их уже за два года через проект прошло 2700 участников, понимают, что они нужны своей Родине.

Также в рамках этого проекта мы постоянно общаемся с международными организациями, рассказываем о ситуации в Украине, настаиваем на полном отстранении от соревнований представителей РФ и РБ. Накануне визита Анн Идальго нас посетили представители посольства Германии, которые передали детям необходимый инвентарь, Говард Баффет также уже является нашим постоянным другом. Словом, судьба наших детей небезразлична для многих людей.

Говард Баффет уже является постоянным другом "Локомотива"

– Можно ли сказать, что спорт в целом и футбол в частности – сейчас это большой инструмент социализации для тех, кто пережил тяжелые ситуации?

– Абсолютно. Спорт это вообще единственный инструмент, чтобы преодолеть посттравматические симптомы. Спорт помогает детям переключаться психологически, поэтому я считаю, что то, что у нас работает спорт, не останавливаются спортивные соревнования, действительно необходимо. Когда мы принимаем игроков в "Локомотив" или когда принимаем заявки на участие в "Залізній Зміні", мы всегда общаемся с детьми. И вот часто они к нам приходят со слезами на глазах от ужасов войны, которые они пережили. А проведя определенное время с нами, чувствуют слезы радости от полученных эмоций или от общения с друзьями, которых приобрели.

Каждый месяц мы стараемся организовывать для детей какие-то активности, чтобы они чувствовали, что жизнь бурлит даже в такое сложное время, что они готовят проекты, которые должны будут защищать, что они, опять же, нужны стране. Лучшим фидбеком для нас от наших воспитанников будет то, что они будут жить в Украине и работать ради ее развития в будущем.

– Не секрет, что из-за войны уровень нашего футбола снизился, однако здесь есть и другая сторона, положительная: заиграли многие украинские ребята, которые впоследствии имеют шанс выступать в Европе. В целом для нашего футбола и для его будущего это плюс?

– Конечно, это плюс. Звездные легионеры — это хорошо, но они были первыми, кто сбежал из Украины, когда началась война. Нам необходимо вкладывать в свою молодежь, чтобы давать нашим талантам развиваться. Профессиональную команду "Локомотива" мы строили с идеей, чтобы это был не клуб, в котором игроки доигрывают, а наоборот – был трамплином для молодежи в их будущих достижениях.

Со 2 декабря, кстати, уже начались сборы первой команды "Локо", и на них присутствует 16 воспитанников клуба вплоть до 2009 года. Они тренируются с первой командой, приобретают этот опыт и, вполне возможно, уже в ближайшем будущем будут за нее играть.

– И в заключение: каким бы вы хотели видеть украинский футбол в ближайшем будущем?

– В первую очередь, честным. Также масштабным, адаптивным, более дружественным, ведь у нас традиционно много раздоров, также зрелищным, чтобы клубы играли в хороший и быстрый футбол, чтобы тренеры реализовывали интересные схемы на поле. Ну и, конечно, чтобы наш футбол был украинским с минимумом легионеров, а с представителями мощной украинской школы.