В каждом городе обе постановки назначили на один день

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В четверг, 19 ноября, в сети разошлась афиша Полтавской филармонии: на одном баннере разместили рекламу семейной сказки "Попелюшка" и спектакля "Повія". Такой же баннер заметили в Черкассах на фасаде областной филармонии.

На необычное соседство двух названий обратил внимание Telegram-канал "Труха Полтава". На полтавской афише оба спектакля анонсировали на 25 ноября: "Попелюшку" – на 16:00, "Повію" – на 18:00.

В Полтаве между началом дневного и вечернего показов – два часа

""Повія" или "Попелюшка": Полтавская филармония предлагает только два варианта", – пошутили в паблике.

На KARABAS билеты на дневной показ 25 ноября стоят от 200 до 400 грн, на вечерний – от 300 до 600 грн.

В Черкассах театральную пару назначили на 23 ноября. На баннере, который опубликовал канал "News Cherkassy", "Попелюшку" разместили сверху, а под ней – афишу спектакля "Повія" с отметкой 18:00.

Цены на спектакли в Черкассах

В Черкассах оба спектакля анонсировали на 23 ноября

"Совпадение или маркетинговый ход?" – задались вопросом в паблике.

Как сообщал "Телеграф", принц Гарри выразил надежду увидеть спектакль "Энеида" Театра Ветеранов на британской сцене. Это произошло во время его необъявленного визита во Львов в ноябре 2026 года.