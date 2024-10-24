Звездный футболист сборной Украины мог потерять ногу

Карьера игрока могла закончиться так и не начавшись

Футболист лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что в начале своей карьеры мог потерять ногу. Недавно Канониры без "Зины" обыграли "Шахтер" в Лиге чемпионов.

Соответствующий комментарий Зинченко приводит The Sun. Инцидент произошел после того, как 17-летний Александр ушел из "Шахтера".

По словам Александра, он договорился о просмотре в немецком "Хоффенхайме", однако перед вылетом в Германию он повредил ногу. Зинченко все равно полетел, а во время перелета попросил у стюардессы лед, чтобы снять отек на ноге. Девушка принесла футболисту сухой лед, а не обычный, из-за чего он едва не лишился ноги. По прилету в Германию врач "Хоффенхайма" отправил украинца в больницу.

"Оказалось, что когда стюардесса дала мне лед, то это был сухой лед, который в три раза холоднее обычного. Из-за этого моя голая лодыжка подверглась воздействию арктических температур.

Немецкий врач серьезно посмотрел на меня и сказал: "Вам повезло. Вы пришли вовремя. Еще немного – и вы могли бы потерять ногу", – рассказал Зинченко.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 4 туров украинцы занимают последнее место в квартете. Сначала Албания нанесла Сине-желтым сенсационное поражение со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда обыграла Грузию (1:0), после чего сыграла вничью с чехами (1:1). С расписанием и результатами матчей сборной Украины в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".