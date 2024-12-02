Наследницу пропагандистки зовут Марьяна и сейчас ей 14 лет

Представитель МИД РФ Мария Захарова вышла замуж за российского менеджера Андрея Макарова в ноябре 2005 года в Нью-Йорке. В тот период путинистка работала в США в качестве главы пресс-службы представительства России при ООН. Многие подозревают, что и свою единственную дочь Захарова родила в "ненавистной" Америке.

Наследница пропагандистки родилась 30 июня 2010 года. Девочку назвали Марьяной и сейчас ей 14 лет. "Телеграф" рассказывает, как выглядит дочь Захаровой и что о ней известно.

Что известно о дочери Марии Захаровой

Рупор Кремля редко демонстрирует свою дочь, вероятно, из соображений безопасности. Ведь спикер МИД РФ имеет немало врагов из-за своих скандальных высказываний и пропутинской диктаторской риторики.

Фотографии дочки путинистки в интернете практически отсутствуют, если не считать пару-тройку снимков "хороших людей" исподтишка.

О Марьяне почти ничего не известно, кроме того, что она учится в частной школе. Девочка также хорошо владеет несколькими иностранными языками, включая английский и китайский.

В сентябре 2023 года к росСМИ смогли попасть кадры с кинопоказа, на который Захарова привела свою подросшую дочь. Судя по реакции девочки на съемку, она не была рада такому вниманию — просила убрать камеры репортеров.

Дочь Марии Захаровой — американка?

В сети часто упоминается, что дочь Захаровой имеет паспорт США. Известно, что в этой стране действует закон, который дает гражданство практически любому ребенку, родившемуся на их территории. Даже если бы Захарова и родила в Америке, есть один нюанс: гражданство не выдается детям дипломатов и глав других государств. Однако во время родов у Захаровой и не было статуса дипломата.

В июле 2020 года пропагандистка заявила, что американский паспорт у ее дочери — это якобы полная чепуха. По ее словам, она родила дочь в родильном доме больницы №67 в Москве.

Отметим, что российские пропагандисты возносят диктатора Путина. Ранее мы писали о первой женщине-космонавте, ставшей депутатом Госдумы РФ. Также "Телеграф" показывал, как Валентина Терешкова выглядела в молодости.