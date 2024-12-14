"Отец реестрового казачества" Стефан Баторий: как трансильванец прославил Речь Посполитую и помог Украине

Времена сурового, но внимательного к казачеству Стефана Батория воспринимались казаками как целая эпоха

Сын князя Трансильвании Стефана IV, венгр по происхождению, в историческом пантеоне наших западных соседей поляков занимает место наравне с королем Яном III Собеским – прославленным победителем турок под Веной в 1683 году.

Борьба за вакантный престол

Родился Стефан 27 сентября 1533 года в городке Шимлеу-Силванией (венг. Силадьшомьё) на северо-западе современной Румынии. Мать – Каталина Телегди, венгерская шляхтянка, была дочерью королевского казначея. Учился в Италии – в Падуанском университете.

В 16-летнем возрасте Стефан поступил на военную службу к королю Чехии и Венгрии Фердинанду I Габсбургу и вместе с ним отправился в Италию. Через несколько лет молодой магнат перешел под командование князя Трансильвании Яноша II Сигизмунда Заполья, который благодаря туркам-османам как их вассал занял венгерский трон. Но Габсбурги продолжали считать себя королями Венгрии…

В бою с австрийцами Стефан попал в плен и три года провел в тюрьме, где занимался самообразованием. По возвращении в Трансильванию Стефан Баторий постепенно проходит все ступени иерархической лестницы в государстве. Несмотря на зависимость от Османской империи, ее князья пытались играть на противоречиях между великими державами.

В1571 году после смерти Яноша II Сигизмунда Заполья началась борьба за вакантный престол. Магнат Гаспар Бекеш де Корнят, которого поддерживали Габсбурги, выдвинул на него претензии. Семья магнатов Баториев выступила против и в ходе кровопролитной гражданской войны победила. Стефан стал князем этой земли, в неспокойное время находившейся в кольце нескольких, часто недружественных государств – Речи Посполитой, империи Габсбургов, Османской империи (которой выплачивала дань), княжеств Валахия и Молдова…

Сигизмунд III Август, последний польский король из литовского рода Ягеллонов, не имел наследников; поэтому его родная сестра Анна Ягеллонка оставалась последним звеном, соединявшим поляков и литовцев. После его смерти в июне 1572 года наступил период "бескоролевья".

В мае 1574 года королем Речи Посполитой избрали французского принца Генриха Валуа. Выбор оказался неудачным. Француз был на 28 лет (!) моложе Анны Ягеллонки и долгое время совсем не желал идти с ней под венец – симулировал болезнь, принимал проституток и не только (он был бисексуалом). Все шло к скандалу…

14 июня 1574 года Генрих узнает о смерти бездетного старшего брата Карла IX Валуа. В ночь на 19 июня он бежал из Кракова и вернулся в Париж, где короновался под именем Генрих III Валуа.

Венчание с 52-летней Анной Ягеллонкой

Союзное правительство оказалось в сложной ситуации. На элекционном (выборном) сейме рассматривались новые кандидаты на престол. Среди прочих были император Священной Римской империи Максимилиан, его брат Фердинанд и сын эрцгерцог Эрнест, шведский король Иоанн, герцог Феррары Альфонс, царь Московии Иван Грозный и протеже султана Османской империи Стефан Баторий… Голоса магнатов и шляхты разделились ровно пополам, и 12 и 14 декабря 1575 года практически одновременно были признаны монархами соответственно Максимилиан и Анна Ялеллонка (с обязательным условием ее брака со Стефаном Баторием).

Многие чиновники Речи Посполитой хорошо знали о боевом опыте трансильванца. Так, еще 15 июля 1575 года он разгромил войска давних врагов поляков – Габсбургов, которые продолжали поддерживать магната Бекеша.

Речь Посполитая постепенно теряла управление и оказалась на грани гражданской войны. Кризис завершился в следующем году: 18 января 1576 года 20 тысяч шляхтичей из посполитого ополчения, сторонников Стефана Батория, заняли Краков, чтобы не позволить короноваться Габсбургу. 30 марта Стефан Баторий пересек границу Польши возле Снятина на украинском Покутье, где его встретила толпа поклонников…

5 апреля 1576 года он, несмотря на протесты императора, с большой свитой – 1200 кавалеристов – прибыл в Краков. 1 мая в Вавельском соборе епископ Станислав Карнковский венчал 42-летнего Стефана Батория с 52-летней Анной Ягеллонкой и короновал его на короля Польши. Великое княжество Литовское и Королевская Пруссия остались верны Габсбургам. Однако смерть императора Максимилиана II Габсбурга 12 октября уничтожила все аргументы врагов Стефана Батория.

Король Речи Посполитой Стефан Баторий. Иллюстрация из книги «Wizerunki książąt i królów polskich», 1888 год

Вооруженное выступление его войска заставило противников в Польше смириться с новым правителем. Вскоре Батория признали Литва и Пруссия; после недолгой войны капитулировал и город Гданьск.

42-летний Стефан Баторий чувствовал себя на престоле, как "на сковородке": магнаты и шляхта хотели видеть в нем послушную игрушку. Во время коронации в Вавеле произошел инцидент: большинство сенаторов выступили против этого брака и не выдали из Королевской казны священные клейноды властителей Польши.

Король Речи Посполитой Стефан Баторий. Картина Мартина Кобера, 1583 год

Король опирался на среднюю прослойку шляхты – по-европейски образованных администраторов и закаленных воинов. Среди них отметим Яна Замойского – канцлера, а позже коронного гетмана. После избрания королем Стефан решил вопросы на родине, назначив родного брата Криштофа регентом (воеводой).

Трансильванцу удалось обуздать недовольную шляхту, постоянно пытавшуюся "обрезать" небольшие полномочия властителя ("Я хочу быть королем не на бумаге и не буду слушать указок, как мне поступать"). Он велел казнить Григория Осцика за тайные переговоры с Иваном Грозным, а также всесильного магната Самуила Зборовского.

Герб Стефана Батория как короля Польши и великого князя Литовского

Война с Московией и привилегии казачеству

Уладив внутриполитические дела и достигнув примирения с Портой, король начал готовиться к войне с Московским царством, захватившим Лифляндию (Инфлянты, историческую область на территории современных Латвии и Эстонии), нанеся поражение Ливонскому ордену. За северную Прибалтику продолжали бороться не только Московское царство и Речь Посполитая, но еще два королевства – Датское и Шведское.

Запорожские казаки, выполнявшие роль щита на юго-восточных границах Речи Посполитой, в планах Стефана Батория занимали не последнее место. Как и его предшественники, он счел нужным иметь их на военной службе. Еще Сигизмунд III Август принял присягу 300 запорожцев.

Но именно Стефан Баторий фактически основал реестровое казачество (подотчетное только варшавскому правительству), издав в сентябре 1578 года указ под названием "Постановление с низовиками". Количество реестровых казаков король увеличил до 500, а в 1583 году – до 600.

По соглашению с королем казаки освобождались от уплаты налогов; они получали полную независимость от местной администрации. Создавался старшинский корпус и штаб с писарем, который в случае необходимости замещал "реестрового старшего" (впоследствии – гетмана). Казаки получили привилегию на владение городком Трахтемиров – центром староства Киевского воеводства, раскинувшимся на Днепре выше Канева. Там, в Зарубинском монастыре, казаки открыли госпиталь. Запорожцы имели свой арсенал; очень важной была и привилегия, которая освящала законность устройства "низовиков": король передал клейноды (хоругвь, бунчук, булаву и печать).

Во времена правления Стефана Батория реестровые казаки, а также многочисленные волонтеры из Запорожья принимали самое активное участие на финальном этапе Ливонской войны, в том числе в боях на Северщине. Король совершил три победных наступательных похода на территорию Московского государства, для которых мобилизовал около 48 тысяч воинов против 200-тысячной армии врага. Стефан Баторий реорганизовал армию (создал отборную пехоту, оснащенную ружьями и топорами для строительства мостов и полевых укреплений). Он использовал венгерскую пехоту, которая была очень полезна для завоевания крепостей.

Войска Речи Посполитой осадили и захватили в августе 1579 года штурмом Полоцк (оккупированный перед тем московитами), а затем уже на территории Московского царства – Великие Луки и Невель, Холм и Себеж. Почти четыре месяца продолжалась осада Пскова. Защитники города устояли.

Стефан Баторий под Псковом. Картина Яна Матейко, 1872 год

13 декабря 1582 года был подписан Ям-Запольский мир, по которому Полоцк и Лифляндия остались в составе Речи Посполитой. Ливонская война завершилась позорным поражением Московского государства, которое на первом ее этапе добилось громких побед и оккупировало большую часть Лифляндии и Эстляндии. Планы Ивана IV Грозного захватить земли с выходом к Балтийскому морю были разрушены.

…Много хлопот король имел с запорожцами, которые не входили в реестр. Их количество иногда достигало нескольких десятков тысяч. Так, Иван Пидкова, дерзкий атаман запорожцев, занявший с боями молдавский престол в конце 1577 года, явно не вписывался во внешнеполитические схемы Стефана Батория. Ему было важно иметь мирные отношения с Портой. Весной 1578 года после нашествия турецких войск Пидкова отступил из Молдовы и уже в Варшаве пришел на аудиенцию к Стефану Баторию, где был арестован.

Несмотря на протесты многих шляхтичей, король был вынужден под давлением султана Мурада III казнить 16 июня 1578 года бывшего кошевого атамана и господаря Молдавского княжества. Казнь легендарного воина, отличавшегося высоким ростом и незаурядной силой (ломал подковы), происходила на глазах турецких послов во Львове.

После смерти 1586 года Стефана Батория реестровики продолжали служить польским королям, ожидая от них новых привилегий, но и отдавая жизни в добросовестном служении монарху; они во время подавления селянско-казацких восстаний конца XVI — начала XVII в. часто участвовали в карательных акциях правительства. Но нередко переходили на сторону повстанцев (в первую очередь из-за притеснений на национально-религиозной почве и неисполнения властью своих обязанностей).

Украинский историк Сергей Лепявко в книге "Козацькі війни XVI ст. в Україні" приводит интересное письмо низового общества к канцлеру и коронному гетману Яну Замойскому, в котором они декларировали: "…як служили славному і святої пам’яті небіжчику й королю Стефанові правдиво і послуги наші були значними, так і зараз ми бажаємо служити вірно Королю Й.М. (Його Милості. – С. Л.). Як бачимо, уже тоді часи суворого, але уважного до козацтва Баторія сприймалися козацтвом як ціла епоха…"

Стефан Баторий первым очертил права и обязанности реестрового казачества на службе Польской Короны. Из рядов реестрового войска вышли такие выдающиеся гетманы-полководцы, как Богдан Хмельницкий, Петр Конашевич-Сагайдачный и Петр Дорошенко. Четкая организация реестровиков – составление списков – помогала правительству в Кракове, а затем в Варшаве постоянно иметь наготове без больших расходов боеспособное войско. Казаки участвовали в войнах Речи Посполитой с Московией, Швецией, Турцией и Крымским ханством.

Схватка казаков с татарами. Картина Юзефа Брандта, ориентировочно 1890 год

Численность реестровых казаков "при Польше" в период конца XVI — начала XVII веков колебалась, по официальным документам, от 600 до 40000 (по Зборовскому договору 1649 г.). Несмотря на то, что казаки несколько раз спасали Речь Посполитую от разгрома, короли и магнаты постоянно ущемляли "Вольности Запорожские". Так, на Хотинскую войну 1621 года правительство призвало 40000 казаков, но после блестящей победы украинско-польского войска над турецко-татарским сейм "отблагодарил"… составлением реестра в 6000 казаков. Во время Освободительной войны украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого реестровики были главной ударной силой в битвах под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами, Зборовом, Батогом…

Три брачные ночи и смерть от яда?

Семейная жизнь у Стефана Батория не сложилась. Он посвятил Анне Ягеллонке лишь три брачные ночи. Очень скоро жена ему надоела, в том числе и из-за ее попыток влиять на политику государства. Король предпочитал реже появляться в столице, больше занимался военными делами и охотно отправлялся в походы.

Доспехи короля Речи Посполитой Стефана Батория. Картина Яна Матейко, 1872 год

Готовясь к очередной войне с Московским царством, он охотился в Моловицкой пуще – в Кундзине, но после внезапной болезни был перевезен в ближайший город – Гродно, где вскоре скончался 12 декабря 1586 года (вероятно, от болезни почки). Возможно, правитель умер в результате отравления иностранными врачами и врагами внутри государства. Похоронили Стефана Батория в Вавельском соборе в Кракове. Его преемником на престоле стал Сигизмунд III Ваза (1587–1632). Жена пережила мужа почти на десять лет.

Анна Ягеллонка на фоне надгробия Стефана Батория. Художник Ян Матейко, 1858 год

"Вісімдесят років від Люблінської унії до загальної кризи 1648 р. Речі Посполитій велося краще, ніж її сусідам. Балтійська торгівля нечувано збагатила не одного аристократа… Звитяжний трансильванець Стефан Баторій… відновив повагу до королівської влади і змусив ефективно запрацювати складну державну машинерію", — пишет в фундаментальном труде "Європа. Історія" британский историк Норман Дэвис.