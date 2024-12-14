Как не потратить все деньги на рождественско-новогодние праздники

Будьте финансово грамотными в период рождественско-новогодних праздников

Сейчас идет период подготовки к Рождеству и Новому году. Люди тратят деньги на подарки родным и близким, продумывают праздничное меню и образы на праздники. Сейчас есть риск потратить много средств, хотя можно сэкономить.

"Телеграф" подготовил несколько советов, как грамотно отнестись к расходам в рождественско-новогодние праздники.

Продумайте заранее праздничное меню. Каждому хочется смаковать на Рождество или Новый год разнообразными блюдами, и есть вероятность скупить много лишнего. Часто люди не успевают съесть все продукты на праздник, поэтому часть приходится выбрасывать. Лучше прописать, что вы хотите приготовить и покупать продукты только согласно запланированному меню.

Не совершайте большие покупки перед Рождеством и Новым годом. В магазинах могут делать хитрый маркетинговый ход, якобы предлагая скидки. Впрочем, вряд ли вам получится сэкономить в этот период, потому что на настоящую распродажу надеяться не стоит.

Сэкономьте на вредных привычках в период рождественско-новогодних праздников. Не покупайте сигареты, алкоголь или много сладостей, эти средства можно потратить на определенные подарки близким или на праздничное меню.

Не берите взаймы или кредит на праздники. Ведите бюджет и записывайте все, что вам нужно. Расходуйте в соответствии со своим доходом и выделите конкретные суммы на определенные покупки к Рождеству и Новому году.

Ранее "Телеграф" рассказывал о действенных советах по экономии на рождественско-новогодние праздники. Есть несколько способов, как сохранить деньги в этот период.