Как отпраздновать Новый год и не разориться: четыре важных правила

Новогодний период бывает весьма затратным и "бьет" по кошельку

Перед Новым годом особенно важно отказаться от привычек, которые незаметно заставляют вас тратить больше, чем нужно, ведь такие расходы могут оставить неприятный осадок на начало года. Однако есть простые советы, которые помогут сдержать "аппетиты".

"Телеграф" рассказал о важных шагах, которых следует придерживаться. Помните, что можно грамотно распланировать бюджет и не разориться в преддверии праздников.

Как сэкономить на подготовке к Новому году

Совет первый: составляйте заранее список покупок

Когда у вас есть четкий список, вы избегаете спонтанных и ненужных покупок. Это не только помогает держаться в рамках бюджета, но и экономит время, поскольку вы точно знаете, что искать в магазине.

Совет второй: определите бюджет

Четкий лимит расходов на праздники – ключ к финансовому спокойствию. Решите заранее, сколько вы готовы потратить на подарки, еду, украшения и другие мелочи. Это поможет избежать стрессов после праздников, когда придется разбираться с долгами или пустым счетом.

Совет третий: ищите альтернативные варианты

Подарок – это не всегда дорогостоящая вещь. Если нет возможности купить что-то дорогое, подумайте об альтернативах: сделайте подарок своими руками, напишите теплое письмо, соберите небольшую коробочку с приятными мелочами.

Совет четвертый: воспользуйтесь скидками заранее

Праздничные распродажи начинаются задолго до праздников. Если вы начнете подготовку заранее, сможете приобрести подарки и украшения по более низким ценам. Также стоит искать предложения онлайн – часто интернет-магазины предлагают скидки и промокоды, которые недоступны в обычных магазинах.

Есть несколько причин, которые усугубляют трудности и препятствуют финансовому росту многих людей. Узнайте о них детальнее.