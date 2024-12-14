Как не потратить все деньги на рождественско-новогодние праздники

Будьте финансово грамотными в период рождественско-новогодних праздников

Зараз триває період підготовки до Різдва та Нового року. Люди витрачають кошти на подарунки рідним і близьким, продумують святкове меню та образи на свята. У цей час є ризик витратити багато коштів, хоча можна зекономити.

"Телеграф" підготував кілька порад, як грамотно поставитись до витрат до різдвяно-новорічних свят.

Продумайте наперед святкове меню. Кожному хочеться смакувати на Різдво чи на Новий рік різноманітними стравами, і є ймовірність скупити багато зайвого. Часто люди не встигають з'їсти всі харчі на свято, тому частину доводиться викидати. Краще прописати, що ви хочете приготувати й купувати продукти лише відповідно до запланованого меню.

Не робіть великі покупки перед Різдвом та Новим роком. У магазинах можуть робити хитрий маркетинговий хід, нібито пропонуючи знижки. Утім, навряд чи вам вийде зекономити у цей період, бо на справжній розпродаж сподіватись не варто.

Зекономте на шкідливих звичках у період різдвяно-новорічних свят. Не купуйте цигарки, алкоголь чи багато солодощів, натомість ці кошти можна витратити на певні подарунки близьким чи на святкове меню.

Не беріть у борг чи кредит на свята. Ведіть бюджет і все записуйте, що вам потрібно. Витрачайте відповідно до свого доходу й виділіть конкретні суми на певні покупки до Різдва та Нового року.

Раніше "Телеграф" розповідав про дієві поради з економії на різдвяно-новорічні свята. Є кілька способів, як заощадити у цей період.